ИИ позволит нам "колонизировать галактику", говорит CEO DeepMind

В мире, где искусственный интеллект становится все более влиятельным, руководители технологических компаний все активнее берут на себя роль его пылких пропагандистов. На смену техноразговорам о "мирном сосуществовании" человека и ИИ пришли более смелые заявления, приправленные научной фантастикой и размытыми понятиями – вроде "искусственного всеобщего интеллекта" (AGI), который, мол, уже на пороге.

Среди таких оптимистов – генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис, который недавно в разговоре с Wired заявил, что человечество имеет 50-процентные шансы создать AGI в течение ближайших 5–10 лет, рассказывает 24 Канал.

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Он предположил, что к 2030 году мы войдем в новую эру процветания, которую обеспечит ИИ, – и даже начнем колонизацию галактики. По словам Хассабиса, искусственный всеобщий интеллект (AGI) сможет раскрыть секреты долголетия, экологии и энергетики, а также решить проблему дефицита ресурсов.

Но даже поверхностный анализ таких заявлений заставляет сомневаться в их реалистичности. Даже если AGI появится уже в следующем году, и сразу откроет способ путешествий на скорости света, этого будет недостаточно для реального межзвездного прорыва.

Ближайшая звездная система – Проксима Центавра – расположена более чем в четырех световых годах от Земли, а диаметр Млечного Пути составляет около 100 000 световых лет.

Хассабис признает, что технического прогресса мало без человеческого сотрудничества. Он отмечает, что хотя Запад уже имеет колоссальный ресурсный избыток, проблема заключается в несправедливом распределении. "Мы как общество не научились эффективно сотрудничать", – признается миллионер.

Однако многие исследователи сомневаются, что AGI вообще возможен, не говоря уже о его появлении в ближайшее десятилетие. Согласно последнему исследованию Apple, технологические компании значительно переоценивают возможности современных языковых моделей, которые сейчас являются основой ИИ. Это ставит под сомнение громкие обещания вроде того, которое озвучил руководитель DeepMind.

Несмотря на заявления о "радикальном процветании", на практике развитие ИИ часто способствует усилению неравенства. Внедрение новых технологий сопровождается перераспределением ресурсов в пользу самых богатых, что лишь ухудшает положение уязвимых групп населения.

И пока инвесторы вкладывают миллиарды долларов в ИИ, возникает логичный вопрос – почему бы не попробовать достичь обещанного "процветания" уже сейчас, не дожидаясь фантастических прорывов?