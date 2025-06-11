Серед таких оптимістів – генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс, який нещодавно у розмові з Wired заявив, що людство має 50-відсоткові шанси створити AGI протягом найближчих 5–10 років, розповідає 24 Канал.

Дивіться також OpenAI випустила нову модель штучного інтелекту o3-pro, але в неї відразу ж почалися проблеми

Він припустив, що до 2030 року ми ввійдемо в нову еру процвітання, яку забезпечить ШІ, – і навіть почнемо колонізацію галактики. За словами Хассабіса, штучний загальний інтелект (AGI) зможе розкрити секрети довголіття, екології та енергетики, а також вирішити проблему дефіциту ресурсів.

Але навіть поверхневий аналіз таких заяв змушує сумніватися в їх реалістичності. Навіть якщо AGI з'явиться вже наступного року, й одразу відкриє спосіб подорожей на швидкості світла, цього буде недостатньо для реального міжзоряного прориву.

Найближча зоряна система – Проксима Центавра – розташована більш ніж за чотири світлові роки від Землі, а діаметр Чумацького Шляху становить близько 100 000 світлових років.

Хассабіс визнає, що технічного прогресу замало без людської співпраці. Він зазначає, що хоча Захід вже має колосальний ресурсний надлишок, проблема полягає в несправедливому розподілі. "Ми як суспільство не навчилися ефективно співпрацювати", – зізнається мільйонер.

Однак багато дослідників сумніваються, що AGI взагалі можливий, не кажучи вже про його появу в найближче десятиліття. Згідно з останнім дослідженням Apple, технологічні компанії значно переоцінюють можливості сучасних мовних моделей, які наразі є основою ШІ. Це ставить під сумнів гучні обіцянки на кшталт тієї, яку озвучив керівник DeepMind.

Попри заяви про "радикальне процвітання", на практиці розвиток ШІ часто сприяє посиленню нерівності. Впровадження нових технологій супроводжується перерозподілом ресурсів на користь найбагатших, що лише погіршує становище вразливих груп населення.

І поки інвестори вкладають мільярди доларів у ШІ, виникає логічне запитання – чому б не спробувати досягти обіцяного "процвітання" вже зараз, не чекаючи на фантастичні прориви?