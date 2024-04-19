Глава Института SETI отвергает идею о доказательствах существования инопланетных технологий

В своем недавнем заявлении руководитель Института SETI Билл Даймонд опроверг спекуляции вокруг существования инопланетных технологий, заявив, что нет никаких достоверных доказательств, подтверждающих такие утверждения.

В разговоре с Space.com Даймонд отметил отсутствие обоснованных доказательств относительно наблюдений инопланетных технологий, чем нанес удар по энтузиастам НЛО, которые надеялись на откровения от недавних публичных слушаний об НЛО, проведенных Конгрессом США.

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У нас нет ни одного достоверного источника, который бы указывал на присутствие инопланетных технологий в нашем небе. И никогда не было. Идея о том, что правительство держит нечто подобное в тайне, просто абсурдна. Для этого нет никакой мотивации,

– заметил Даймонд.

Развенчивая представления о внеземных технологиях на Земле, Даймонд выразил оптимизм относительно поиска пригодных для жизни экзопланет за пределами нашей Солнечной системы. Отметив огромное количество планет в пределах пригодной для жизни зоны звезд, он подчеркнул потенциал для открытия жизни за пределами Земли.

Статистически говоря, каждая звезда на небе имеет одну или несколько планет вокруг себя. Это означает, что только в нашей галактике существуют десятки миллиардов потенциально пригодных для жизни миров. Следовательно, статистическая вероятность того, что мы одиноки во Вселенной, равна нулю. Безусловно, жизнь за пределами Земли существует!

– отметил Даймонд.

Несмотря на недавние сообщения Пентагона об отсутствии доказательств того, что разумная межзвездная жизнь посещает Землю, интерес к раскрытию внеземных явлений остается высоким. Конгрессмен Тим Берчетт обвинил федеральное правительство в сокрытии информации об инопланетянах, разделяя настроения, высказанные энтузиастами НЛО.

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"Мы потратили десятки миллионов долларов на исследование этих вещей, – заявил Берчетт. "У нас были ведомства, которые говорили нам, что у них есть подразделения по поиску, но они не публикуют полных отчетов. Все скрыто".

Хотя скептицизм относительно существования инопланетных технологий на Земле сохраняется, поиск внеземной жизни продолжает захватывать общественное воображение.