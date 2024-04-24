Как распознать фальшивые AirPods и не попасть на крючок мошенников

Наушники AirPods от Apple – одни из самых популярных в мире. Это означает, что мошенники в первую очередь выбирают именно их для подделок, обманывая невнимательных покупателей. Однако есть несколько способов распознать фальшивку.

Конечно же, самый простой и из них – это запомнить, что настоящие AirPods не продаются за 300 гривен. Даже в Черную Пятницу. Покупать наушники следует только в проверенных магазинах.

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Проверьте серийный номер на коробке

Самый простой и надежный способ проверить, легальны ли ваши AirPods – это проверить серийный номер. Найдите серийный номер на коробке и введите его в инструмент Check Coverage от Apple. Вы увидите подробную информацию о модели AirPods, дату приобретения и гарантию, если они настоящие.

Серийный номер внутри корпуса

Вы должны увидеть серийный номер AirPod внутри кейса на внутренней стороне крышки. Если там ничего нет, ваши AirPods не являются настоящими.

Не слишком беспокойтесь о том, на какой стороне кейса находится номер - на левой или на правой. Apple не имеет официального стандарта относительно того, где именно он должен быть напечатан. Он может быть напечатан на любой впадине для наушников, зависимости от того, где они были созданы и в каком регионе вы их купили.



Серийный номер внутри зарядного кейса / Фото Дуа Рашид

После того как вы проверили наличие серийного номера на зарядном устройстве, стоит сравнить его с тем, что есть на коробке. Иногда мошенники дают вам оригинальную коробку, но подменяют товар внутри на поддельный. Если оба номера совпадают, вам не стоит волноваться.

Серийный номер каждого наушника

Ваши AirPods имеют отдельный серийный номер, напечатанный на нижней стороне. Шрифт очень мелкий, поэтому текст очень легко не заметить, но это надежный способ определить, не поддельные ли ваши AirPods.

Убедитесь, что:

Серийный номер напечатан на обоих наушниках.

Он одинаковый на обоих наушниках.

Обратите внимание, что это не будет тот же серийный номер, что и на зарядном кейсе. Оригинальные AirPods имеют разные серийные номера для футляра и вкладышей.

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iOS 17 подскажет вам сама

Если вы используете iOS 17, этот процесс будет гораздо проще, и вам не придется проводить никаких проверок. Как только вы подключите поддельные AirPods к телефону, вы увидите всплывающее окно с сообщением: "Эти наушники не удалось проверить как настоящие AirPods, и они могут вести себя не так, как ожидалось".



Различные модели AirPods / Фото Unsplash

Проверьте наличие полной документации

Быстрый способ проверить, получили ли вы полную документацию вместе с наушниками AirPods. Вы должны иметь три вещи:

Инструкцию.

Гарантийный талон.

Листок безопасности.

Измерьте их точный вес, если есть такая возможность

Конечно, это будет выглядеть довольно странно на публике, но вы можете воспользоваться весами, чтобы проверить, соответствует ли вес устройств, которые вы покупаете, заявленному производителем весу оригинальных AirPods. Дело в том, что в подделках используются другие материалы и внутренние компоненты, что приводит к разнице в весе.

Вы можете найти вес для каждого типа AirPods в соответствующем разделе спецификаций на сайте Apple, готовясь к покупке.

Как правило, подделки весят меньше. Серия компьютерных томографий, проведенных компанией Lumafield на настоящих и поддельных AirPods, показала, что в подделках не хватает многих внутренних компонентов, которые есть в Apple AirPods. И, например, отсутствуют магниты, меньшие аккумуляторы, а также низкокачественный пластик.

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Дефекты упаковки и несоответствие дизайна

Обычно упаковка наушников AirPods подскажет вам, или они поддельные. Apple делает все с максимальной точностью и безупречностью. Если пленка выглядит непрочной и слишком сильно смята, вам следует быть осторожными с покупкой. Упаковка Apple всегда чистая и яркая (не желтит) и очень плотная. На задней стороне коробки должны быть специальные застежки, что является стандартом упаковки Apple для всех ее продуктов.

Также проверьте, нет ли неправильно написанных слов, ошибок, опечаток, пикселизации, двойных пробелов или логотипа Apple, который выглядит неправильно. Поддельные продукты Apple почему-то часто имеют неправильный вид логотипа Apple.

Еще один очень очевидный признак — наушники AirPods, которые доступны в других цветах, кроме белого. Apple продает свои наушники только белого цвета.

Проверьте кнопки

На поддельных AirPods часто вместо выемки для датчика силы на наушниках есть кнопка. Помните, что ни одна из моделей AirPods не имеет кнопки на наушниках. Управление – сенсорное.