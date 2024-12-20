GlobalLogic будет работать с Nokia над созданием 5G-инноваций
IT-компания GlobalLogic, которая имеет несколько офисов в Украине, объявила о партнерстве с Nokia для ускорения внедрения передовых 5G-решений для бизнесов. Соглашение расширит экосистему АРЕ, которую Nokia строит с операторами, разработчиками ПО и гиперскейлерами.
Это сотрудничество поможет развитию сети и монетизации сетевых активов. В свою очередь GlobalLogic будет использовать платформу Network as Code от Nokia для создания новых приложений для бизнеса, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление компаний.
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Как это будет
Современные предприятия и бизнесы все чаще нуждаются в развертывании собственной 5G сети. По статистике, в 2023 частные 5G IoT (Интернет вещей) сети составляли 5% от общего количества — это около 1,3 миллиона. К 2030 эта доля возрастет до 13%,
– пишет GlobalLogic.
Это связано с увеличением количества данных, которые нужно обрабатывать. Например, когда на предприятии установлена разветвленная система безопасности с тысячами датчиков, и им нужно "коммуницировать" между собой. Бесперебойность этой работы способна обеспечить только 5G сеть. Кроме того, она оптимизирует расходы бизнеса.
С помощью платформы Network as Code от Nokia, GlobalLogic будет разрабатывать новые 5G-решения и приложения для автомобильного, промышленного и финансового секторов. Разработки для этих отраслей сосредоточатся на: повышении операционной эффективности, предотвращении мошенничества, улучшении клиентского опыта и создании новых источников дохода. Это создаст фундамент для трансформации других индустрий.
GlobalLogic имеет многолетний опыт работы с 5G. Мы помогаем компаниям бесперебойно интегрировать сеть и монетизировать их инвестиции в частные сети, в том числе и в Украине,
– говорит Андрей Яворский, старший вице-президент по стратегии и технологиям в GlobalLogic.
- Ожидается, что работники промышленности смогут получить специальные портативные девайсы и умные шлемы, которые будут постоянно анализировать показатели здоровья работников в реальном времени, а также следить за уровнем газа и температурой вокруг. В случае опасности система будет немедленно реагировать.
- Кроме того, разработки компании смогут улучшить обслуживание клиентов с помощью искусственного интеллекта, выявляя недостатки на ранних стадиях. Между тем решения в сфере дополненной и виртуальной реальности позволяют проводить удаленное обслуживание и иммерсивное обучение работников.
- Что касается финансового сектора, то здесь акцент сделают на вопросах безопасности. Интеграция сетевых данных на основе API, аутентификация устройств и ИИ-алгоритмы предотвратят мошенничество в реальном времени, защитят транзакции и предоставят персонализированные услуги. Это повышает доверие и улучшает опыт клиентов.