Ця співпраця допоможе розвитку мережі й монетизації мережевих активів. Своєю чергою GlobalLogic використовуватиме платформу Network as Code від Nokia для створення нових застосунків для бізнесів, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення компаній.

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Як це буде

Сучасні підприємства та бізнеси все частіше потребують розгортання власної 5G мережі. За статистикою, у 2023 приватні 5G IoT (Інтернет речей) мережі становили 5% від загальної кількості — це близько 1,3 мільйона. До 2030 ця частка зросте до 13%,

– пише GlobalLogic.

Це повʼязано зі збільшенням кількості даних, які потрібно обробляти. Наприклад, коли на підприємстві встановлена розгалужена система безпеки з тисячами датчиків, і їм потрібно "комунікувати" між собою. Безперебійність цієї роботи здатна забезпечити тільки 5G мережа. Крім того, вона оптимізує витрати бізнесу.

За допомогою платформи Network as Code від Nokia, GlobalLogic розроблятиме нові 5G-рішення та застосунки для автомобільного, промислового та фінансового секторів. Розробки для цих галузей зосередяться на: підвищенні операційної ефективності, запобіганні шахрайству, покращенні клієнтського досвіду та створенні нових джерел доходу. Це створить фундамент для трансформації інших індустрій.

GlobalLogic має багаторічний досвід роботи з 5G. Ми допомагаємо компаніям безперебійно інтегрувати мережу та монетизувати їхні інвестиції в приватні мережі, зокрема й в Україні,

– каже Андрій Яворський, старший віцепрезидент зі стратегії та технологій у GlobalLogic.