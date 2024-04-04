Глобальный сбой в работе сервисов Apple: что случилось
Источник:The Verge
В среду вечером пользователи по всему миру столкнулись с проблемами доступа к основным онлайн-сервисам Apple. Сейчас компания возобновила работу сервисов, однако это был один из немногих масштабных сбоев в работе Apple.
Начиная с 01:31 по Киевскому времени, сбои в работе коснулись нескольких платформ, включая:
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- Apple App Store,
- Apple TV,
- Apple Music,
- Аркада,
- Аудиокниги,
- Книги,
- Подкасты,
- Fitness Plus, а также недавно запущенный Apple Sports.
Перечень сервисов Apple, которые столкнулись со сбоем / Фото The Verge
Первые сообщения о проблемах появились вскоре после 01:00 по Киеву, согласно данным сервиса Downdetector. Пользователи сообщали об ошибках соединения при попытках загрузить или обновить приложения, просмотреть телепередачи или прослушать музыку.
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Хотя значительные перебои в работе сервисов Apple случаются редко, этот инцидент произошел вскоре после того, как сбой в работе WhatsApp повлиял на другие сервисы Meta, в частности Facebook, Instagram и Threads. Компания
Apple, известная своими строгими стандартами надежности и качества услуг, пока не сделала официального заявления о причине перебоев в работе.