От глобального IT-сбоя в мире пострадало менее 1% устройств с Windows

Утром 19 июля по всему миру произошел масштабный сбой в работе крупнейших коммуникационных и финансовых систем. Сбой коснулся почти 8,5 миллионов устройств Microsoft.

Глобальный технический сбой был связан с обновлением программного обеспечения фирмы по кибербезопасности CrowdStrike. Сообщают, что акции CrowdStrike подешевели на 15%.

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Каковы последствия глобального IT-сбоя

Обновление программного обеспечения глобальной компании по кибербезопасности CrowdStrike вызвало системные проблемы, которые привели к остановке авиарейсов, отключение вещателей от эфира и лишение клиентов доступа к таким услугам, как здравоохранение или банковские услуги. Стоит отметить, что CrowdStrike является одним из крупнейших операторов в этой области,

От сбоя пострадали почти 8,5 миллионов устройств Microsoft – это меньше, чем 1% устройств под управлением Windows.

Хотя процент был небольшим, широкие экономические и общественные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, которые управляют многими критически важными службами,

– говорится в сообщении Microsoft в своем блоге.

CrowdStrike также уже помог разработать решение, которое поможет инфраструктуре Microsoft Azure ускорить исправления. Microsoft сотрудничает с Amazon Web Services и Google Cloud Platform, делясь информацией о последствиях, которые компания наблюдает в этой области.