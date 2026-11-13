Пострадали 74 страны и спецслужбы: сервисы Microsoft подверглись масштабному сбою

Вечером 12 ноября в работе корпорации Microsoft произошел глобальный сбой, затронувший 74 страны. Сбои продолжаются уже более 12 часов и нарушили работу Outlook, платформы Teams и спецслужб Австралии.

В разгар технических сбоев сервис мониторинга Downdetector зафиксировал около 130 тысяч сообщений о проблемах с электронной почтой, пишет CNN. Помимо почтовых ящиков, возникли трудности с доступом к чат-боту Copilot и сервису SharePoint. По состоянию на утро 13 ноября работа систем была затруднена уже более 12 часов.

Масштабы сбоя и последствия для бизнеса

Пакет программ Microsoft 365 насчитывает в мире около 430 миллионов пользователей. Из-за перебоев клиенты столкнулись с существенным замедлением передачи писем, вложенных файлов и записей в календаре, а запросы к искусственному интеллекту вообще зависали.

Волна сбоев затронула также продукты компаний OpenAI и Anthropic в той части, которая интегрирована с серверами технологического гиганта.

Удар по госструктурам и версии событий

Сбои ощутили даже правительственные учреждения: руководители Федеральной полиции Австралии и Организации разведки и безопасности подтвердили нарушения в работе своих ведомств.

Как сообщает Reuters, власти страны в срочном порядке применили специальное соглашение, чтобы компания восстановила доступ в приоритетном порядке. Министр внутренних дел и кибербезопасности Австралии Тони Берк отметил, что после беседы с представителями корпорации признаков хакерской атаки обнаружено не было.

В самой компании пояснили, что серверы в нескольких регионах одновременно подверглись повышенной нагрузке из-за выпуска обновления, развертывание которого затянулось. В то же время ситуация вызвала возмущение в экспертном сообществе.

Если никакой кибератаки не было, то происходящее следует называть невероятной некомпетентностью,

– заявил Пол Спейн.

Он также подчеркнул, что многочисленные предприятия практически потеряли целый рабочий день.

Напомним, в июле 2024 года масштабный технический сбой в Windows нарушил работу цифровых систем поразил различные страны мира. Из-за него возникли проблемы в работе банков, аэропортов, служб экстренной помощи и других критически важных учреждений. Пользователи из многих стран сообщали, что их компьютеры не могли загрузиться.