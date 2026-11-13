Постраждали 74 країни та спецслужби: сервіси Microsoft зазнали масштабного збою

Глобальний збій у системі сервісів Microsoft / Shutterstock
У роботі корпорації Microsoft увечері 12 листопада стався глобальний збій, який охопив 74 країни. Неполадки тривають понад 12 годин і порушили роботу Outlook, платформи Teams та спецслужб Австралії.
На піку технічних неполадок моніторинговий сервіс Downdetector зафіксував близько 130 тисяч повідомлень про проблеми з електронною поштою, пише CNN. Окрім поштових скриньок, труднощі виникли з доступом до чат-бота Copilot та сервісу SharePoint. Станом на ранок 13 листопада робота систем була ускладнена вже понад 12 годин.
Масштаби збою та наслідки для бізнесу
Пакет програм Microsoft 365 у світі налічує близько 430 мільйонів користувачів. Через перебої клієнти зіткнулися із суттєвим уповільненням передавання листів, вкладених файлів і записів у календарі, а запити до штучного інтелекту взагалі зависали.
Хвиля неполадок зачепила також продукти компаній OpenAI та Anthropic у частині, що інтегрована з серверами техногіганта.
Удар по держструктурах і версії подій
Несправності відчули навіть урядові установи: керівники Федеральної поліції Австралії та Організації розвідки й безпеки підтвердили порушення в роботі своїх відомств.
Як передає Reuters, влада країни терміново задіяла спеціальну угоду, щоб компанія відновлювала доступ у пріоритетному порядку. Міністр внутрішніх справ і кібербезпеки Австралії Тоні Берк зазначив, що після розмови з представниками корпорації ознак хакерської атаки не виявили.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
У самій компанії пояснили, що сервери в кількох регіонах одночасно зазнали підвищеного навантаження через випуск оновлення, розгортання якого затягнулося. Водночас ситуація викликала обурення в експертній спільноті.
Якщо ніякої кібератаки не було, тоді те, що відбувається, слід називати неймовірною некомпетентністю
Він також наголосив, що численні підприємства практично втратили цілий робочий день.
Нагадаємо, у липні 2024 року масштабний технічний збій Windows порушив роботу цифрових систем у різних країнах світу. Через нього виникли проблеми в роботі банків, аеропортів, служб екстреної допомоги та інших критично важливих установ. Користувачі з багатьох країн повідомляли, що їхні комп'ютери не могли завантажитися.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі2 коментарі