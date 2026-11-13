Microsoft заявляет, что исправление сбоя "идет не так, как ожидалось"

Microsoft заявила, что усилия по устранению масштабного сбоя идут не так, как ожидала компания. Outlook, Teams и Copilot не работают уже более 14 часов, а проблемы зафиксированы как минимум в 74 странах.

Что произошло

Пользователи по всему миру начали жаловаться на Outlook еще в четверг. Спустя более 14 часов люди по-прежнему не могут открыть почтовые ящики, отправлять письма и пользоваться другими сервисами компании, в частности облачным диском. Microsoft 365 используют более 430 миллионов пользователей, но сколько из них пострадали, в компании не уточнили, пишет Daily Mail.

Эксперты уже назвали этот сбой самым разрушительным в истории корпоративной почты.

Вполне возможно, что это крупнейший сбой деловой электронной почты за всю историю,

– прокомментировал Гергей Орос, автор рассылки The Pragmatic Engineer и бывший инженер Skype и Uber.

По словам Ороса, устранение сбоя длится более 12 часов для сервиса со 100 миллионами пользователей, что случается очень редко.

Что говорят в Microsoft

В четверг вечером компания пояснила, что инфраструктура с "повышенной нагрузкой в нескольких регионах", вероятно, вызывает ошибки соединения. Впоследствии Microsoft уточнила, что часть серверов "неожиданно стала недоступной" из-за сбоя во время автоматических проверок состояния.

Сначала компания сообщила о "положительных результатах" после установки патча для компонента аутентификации и маршрутизации на части инфраструктуры. Однако через несколько часов признала, что восстановление идет не так, как ожидалось.

Утром в пятницу Microsoft говорила о "незначительном успехе" и "постепенном улучшении" в отдельных сервисах. Также она увеличила тайм-аут электронных писем до 48 часов, то есть столько времени система будет пытаться доставить письмо, прежде чем признает его недоставленным.

Причину сбоя компания раскроет в отчете после полного устранения проблемы. Исполнительный вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна заявил, что признаков кибератаки нет.

"На данный момент я могу подтвердить, что нет никаких признаков того, что это результат злонамеренной или кибердеятельности",

– заявил исполнительный вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна.

Кто пострадал

Сбой затронул больницы, полицию, железную дорогу, школы, предприятия и обычных пользователей. Профсоюз GMB в Великобритании сообщил, что сотрудники служб 111 и 999 не могут передавать данные пациентов обычным способом, поэтому возникают заторы. В то же время вызовы в чрезвычайных ситуациях, по-видимому, работают.

Аптеки не могут обмениваться информацией с клиниками и пациентами, поэтому на рецепты придется ждать дольше. Полиция Лондона и других регионов просит в срочных случаях звонить по другому номеру.

Британский парламент перешел на альтернативные каналы связи, а Кембридж предупредил о нестабильном доступе к почте и календарям. Сбой не затронул разведывательные операции Великобритании, а аэропорты Хитроу, Манчестера и Станстеда работают в обычном режиме.

За пределами Великобритании сбой затронул австралийские разведывательные и полицейские службы, но глава разведки Майк Бургесс заявил, что влияние ограничивается электронной почтой. Индийская авиакомпания IndiGo не получает писем. В США шериф округа Арапахо в Колорадо попросил вносить залог лично, а в Нью-Йорке отменили выселения, запланированные на пятницу.

Сбой ощутили также ChatGPT и Anthropic, ведь их коннекторы к Microsoft 365 работали с ошибками.

Эксперт ESET Джейк Мур сравнил ситуацию с перекрытой полосой на автомагистрали, где весь поток вынужден двигаться по остальным полосам, и возникает затор. Специалист Mimecast Ники Чу советует компаниям пересмотреть зависимость от одного поставщика и подготовить запасные планы.

Это уже второй сбой 365 в этом году после январского. Аналитик eToro Джош Гилберт считает, что инвесторы сейчас отнесутся к этому спокойно, однако повторные сбои подрывают доверие к Microsoft перед тем, как просить клиентов тратить больше на Copilot.