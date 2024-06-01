General Motors запатентовала батареи для электромобилей, похожие на конструктор Lego

Компания General Motors подала заявку на патентование аккумуляторных батарей необычной формы. Она позволит облегчить их охлаждение, а значит улучшит надежность.

Как это будет

Элементы батарей обычно бывают только прямоугольной или цилиндрической формы. GM может это изменить. Вместо прямоугольной формы нынешних элементов Ultium, в патентной заявке говорится о Lego-формы, которые будут составлять по принципу, похожим на Тетрис. В результате такие сборные модули оставляют свободные каналы для воздуха, которые могут быть использованы для охлаждения, что поможет продлить срок службы батареи, утверждает GM в заявке.

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Идея заключается в том, что прохладный воздух будет поступать непосредственно на большую площадь поверхности по сравнению с нынешними модулями GM Ultium, в которых охлаждающая пластина размещена под сплошной массой элементов. Подобного эффекта можно достичь с помощью обычных на вид элементов разной длины и толщины, расположив их в виде О-образной формы, включающей канал охлаждения.

Сами элементы должны иметь форму буквы "L" или "C", а собираясь вместе, стыкуются в модуль с отверстием в центре.

Патентные изображения новых батарей / Фото

Недостатком будет дополнительная сложность производства неоднородных элементов, на что GM, возможно, не захочет идти, учитывая производственные проблемы, с которыми компания столкнулась при производстве своих нынешних элементов Ultium:

Производство электромобилей Ultium EV в 2023 году шло медленными темпами, что заставило GM отложить планы по дополнительным мощностям для электрических грузовиков.

Проблемы с программным обеспечением также привели к тому, что поставки Chevrolet Blazer EV были приостановлены на несколько месяцев.

На данный момент документ является лишь заявкой. Он был опубликован совсем недавно, в конце февраля. В нем компания начинает описание технологии с упоминания о том, как работаю нынешние батареи. Они охлаждаются с помощью пластины в нижней части элементов, что может приводить к неравномерному охлаждению и преждевременной деградации аккумулятора. Но другие компании используют другие методы охлаждения для борьбы с этим явлением, поэтому не все сталкиваются с той же проблемой.