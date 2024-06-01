Як це буде

Елементи батарей зазвичай бувають тільки прямокутної або циліндричної форми. GM може це змінити. Замість прямокутної форми нинішніх елементів Ultium, у патентній заявці йдеться про Lego-форми, які складатимуть за принципом, схожим до Тетриса. У результаті такі збірні модулі залишають вільні канали для повітря, які можуть бути використані для охолодження, що допоможе продовжити термін служби батареї, стверджує GM в заявці.

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Ідея полягає в тому, що прохолодне повітря буде надходити безпосередньо на більшу площу поверхні порівняно з нинішніми модулями GM Ultium, у яких охолоджувальна пластина розміщена під суцільною масою елементів. Подібного ефекту можна досягти за допомогою звичайних на вигляд елементів різної довжини і товщини, розташувавши їх у вигляді О-подібної форми, що включає канал охолодження.

Самі елементи повинні мати форму букви "L" або "C", а збираючись разом, стикуються в модуль із отвором у центрі.

Патентні зображення нових батарей / Фото

Недоліком буде додаткова складність виробництва неоднорідних елементів, на що GM, можливо, не захоче йти, враховуючи виробничі проблеми, з якими компанія зіткнулася при виробництві своїх нинішніх елементів Ultium:

Виробництво електромобілів Ultium EV у 2023 році йшло повільними темпами, що змусило GM відкласти плани щодо додаткових потужностей для електричних вантажівок.

Проблеми з програмним забезпеченням також призвели до того, що поставки Chevrolet Blazer EV були призупинені на кілька місяців.

Наразі документ є лише заявкою. Він був опублікований зовсім недавно, наприкінці лютого. У ньому компанія розпочинає опис технології зі згадки про те, як працюю нинішні батареї. Вони охолоджуються за допомогою пластини в нижній частині елементів, що може призводити до нерівномірного охолодження й передчасної деградації акумулятора. Але інші компанії використовують інші методи охолодження для боротьби з цим явищем, тож не всі стикаються з тією ж проблемою.

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