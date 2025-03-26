Таинственная голубая спираль над Европой: что это было?

В ночь на 25 марта жители Великобритании, Хорватии, Польши и Украины стали свидетелями необычного явления яркой голубой спирали в небе. Соцсети заполонили фотографии и видео с этого феномена, а среди комментариев хватало предположений о возможном вторжении пришельцев. Однако реальное объяснение этого явления значительно прозаичнее, хоть и не менее увлекательное.

Причина образования небесной спирали

Как выяснилось, источником неизвестного синего явления стал ракетоноситель Falcon 9 компании SpaceX, рассказывает 24 Канал.

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24 марта в 21:48 по Киеву (18:48 GMT) из Космического центра на мысе Канаверал во Флориде была запущена ракета в рамках секретной миссии NROL-69 для Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Около 23:00 по Киеву (20:00 GMT) в небе над Европой появилась загадочная голубая спираль, которая продержалась несколько минут. Издание Shanghai Daily опубликовало в соцсетях таймлапс-видео, на котором можно увидеть, как спираль постепенно появляется и расширяется в небе над Хорватией.

Как образуются "спирали SpaceX"?

Подобные спирали не являются новым явлением и уже получили название "спиралей SpaceX". Они возникают после отделения второй ступени ракеты от основного носителя. После этого нижняя ступень возвращается на Землю, а верхняя продолжает движение в космосе.

Когда последняя завершает свою миссию и сбрасывает остатки горючего, оно мгновенно замерзает на большой высоте, образуя характерный завихренный рисунок.

Свет, отражаясь от этих замороженных частиц, создает уникальную иллюзию, напоминающую миниатюрную спиральную галактику.

Редкое, но захватывающее явление

Подобные световые феномены нечасто можно увидеть в небе над Европой, но с увеличением количества запусков Falcon 9 они могут стать более привычным зрелищем.

Несмотря на научное объяснение явления, не все пользователи соцсетей с восторгом воспринимают такие события. Многие были напуганы угрозой вторжения инопланетян, или неожиданной атакой.