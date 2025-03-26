Причина утворення небесної спіралі

Як з’ясувалося, джерелом невідомого синього явища став ракетоносій Falcon 9 компанії SpaceX, розповідає 24 Канал.

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24 березня о 21:48 за Києвом (18:48 GMT) з Космічного центру на мисі Канаверал у Флориді було запущено ракету в межах секретної місії NROL-69 для Національного управління військово-космічної розвідки США (NRO).

Близько 23:00 за Києвом (20:00 GMT) в небі над Європою з’явилася загадкова блакитна спіраль, яка протрималася кілька хвилин. Видання Shanghai Daily опублікувало в соцмережах таймлапс-відео, на якому можна побачити, як спіраль поступово з’являється та розширюється в небі над Хорватією.

Як утворюються "спіралі SpaceX"?

Подібні спіралі не є новим явищем і вже отримали назву "спіралей SpaceX". Вони виникають після відокремлення другого ступеня ракети від основного носія. Після цього нижній ступінь повертається на Землю, а верхній продовжує рух у космосі.

Коли останній завершує свою місію та скидає залишки пального, воно миттєво замерзає на великій висоті, утворюючи характерний завихрений малюнок.

Світло, відбиваючись від цих заморожених частинок, створює унікальну ілюзію, що нагадує мініатюрну спіральну галактику.

Рідкісне, але захопливе явище

Подібні світлові феномени нечасто можна побачити в небі над Європою, але зі збільшенням кількості запусків Falcon 9 вони можуть стати звичнішим видовищем.

Попри наукове пояснення явища, не всі користувачі соцмереж із захватом сприймають такі події. Чимало людей були налякані загрозою вторгнення іншопланетян, чи неочікуваною атакою.