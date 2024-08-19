Голубая суперлуна взошла над городами Украины – непревзойденные фото и видео

19 августа украинцы могут увидеть Голубое суперлуние, или Осетровое суперлуние. Это уже третье полнолуние после летнего солнцестояния 20 июня и первое Голубое суперлуние в этом году.

Красивые небесные явления всегда привлекают внимание, поэтому в сети уже появились первые фото полнолуния. 24 Канал собрал лучшие.

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Голубое суперлуние 2024 над Украиной в фотографиях

Интересно, что Голубая луна на самом деле не голубая. Это просто термин, который обозначает третье полнолуние в сезоне, имееющем четыре полнолуния.

Несмотря на то, что в столице много огней, они не мешают любоваться фантастической луной / Фото из киевских пабликов

Голубую Луну также называют Осетровой. Здесь все просто – это название в честь осетровых рыб. В августе лучше всего ловить осетров, которые населяют Великие озера в США, поэтому индейцы так поэтично назвали небесное явление. И это больше соответствует цвету светила.

Заметно, что луна удивительно яркая / Фото Суспильное

Также над горизонтом она кажется значительно больше, но это иллюзия.

Голубое Суперлуние в Чернигове: смотрите видео

Полное суперлуние – это самое большое и самое яркое полнолуние года, которое выглядит примерно на 30% ярче и на 14% больше, чем обычно.



Вблизи такая луна вообще напоминает Солнце / Фото Суспільне

Конечно, красивее всего любоваться луной над морем, в частности в Одессе.

Вот еще несколько фото и видео из Одессы.

Голубые месяцы довольно редкие. Поэтому в следующий раз мы увидим это явление только в мае 2027 года.