Лучшая функция ИИ Google, которая до сих пор была только для смартфонов, придет в Chrome

В погоне за искусственным интеллектом компания Google не забыла о своем фирменном браузере Chrome. Как стало известно всего несколько часов назад, она планирует перенести одну замечательную функцию на основе искусственного интеллекта прямо со смартфонов, где та получила очень положительные отзывы. Рассказываем, что это будет, и как будет работать.

Circle to Search поступит в Google Chrome

Функция Circle to Search была представлена в самом начале 2024 года. Ее суть заключается в том, что вы можете обвести любой элемент на экране смартфона, а затем осуществить поиск на основе этого элемента. Это может быть какой-то товар, который вы хотите найти в интернете, или рецепт блюда, фото которого вы встретили в сети, или же текст, интегрированный в картинку или видео. При этом вам не нужно делать никаких скриншотов, вырезать из них нужный элемент, а потом идти в Google Lens или Google Pictures и осуществлять поиск по картинке. Все работает поверх любых приложений и позволяет захватывать только нужную вам часть экрана.

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Circle to Search сначала была доступна только на смартфонах Pixel, но впоследствии перекочевала и к Samsung. Теперь стало известно, что она запустится для десктопной версии Chrome, то есть вы сможете пользоваться ею прямо на компьютере через специальную новую иконку возле строки поиска.

Чтобы активировать Circle to Search, нужно будет коснуться значка Google Lens рядом с пиктограммой вашего аккаунта.

После этого Google предложит вам "Выберите что-нибудь для поиска с помощью Google Lens" с тем же замечательным мерцанием от Android.

Ваш курсор превратится в перекрестие с линзой "Перетащите для поиска", которая также содержит пиктограмму объектива.

Вы сможете выделить нужную зону для анализа, а затем отредактировать ее, перетаскивая границы при необходимости.

Результаты появляются на боковой панели Google Lens.



Circle to Search в браузере Chrome / Фото Google

Что интересно, такой способ пока актуален только для браузера на операционной системе Chromebook. В Windows/Mac в адресной строке нет пиктограммы. Зато функция спрятана в меню браузера, которое вызывается нажатием на три вертикальные точки рядом с иконкой вашего аккаунта. Опция называется "Искать с помощью Google Lens". Предположительно, впоследствии разработчики приведут все в единый унифицированный вид.

Функция уже доступна в бета-версиях ChromeOS 127 и Chrome 128, поэтому совсем скоро ее следует ожидать в стабильных версиях, но точную дату Google не называет.