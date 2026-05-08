Google убирает удобную функцию резервного копирования фото: что изменится для пользователей

Google меняет работу резервного копирования фото и видео с компьютеров. Функция, которой годами пользовались владельцы Windows и macOS, вскоре исчезнет, а вместо нее компания предлагает менее удобный сценарий.

Google Photos больше не будет поддерживать резервное копирование через десктопное приложение Google Drive. Об этом компания сообщила на своей странице поддержки Google Drive Help и в письмах пользователям.

Ранее приложение Google Drive для Windows и macOS позволяло не только синхронизировать файлы с облачным хранилищем Google Drive, но и автоматически отправлять фото и видео в Google Photos. Для многих это был один из самых простых способов держать медиатеку в резервной копии без отдельных программ и ручных действий.

Теперь Google постепенно отказывается от этой интеграции. Компания уточнила, что уже загруженные через Google Drive фото и видео не исчезнут и останутся доступными в Google Photos.

Что теперь придется делать пользователям?

Изменения будут внедрять в несколько этапов. Начиная с 15 июня, пользователи больше не смогут добавлять новые папки для резервного копирования в Google Photos через приложение Google Drive. В то же время уже настроенные папки еще некоторое время продолжат синхронизацию. Также в программе появятся предупреждения о предстоящем прекращении поддержки функции.

Окончательно поддержку резервного копирования в Google Photos через Google Drive Desktop отключат 10 августа.

Google Drive Desktop перестанет работать в августе / Скриншот 24 Канала

После этого пользователям предложат другой способ – настраивать резервное копирование непосредственно через сайт Google Photos. Для этого нужно открыть веб-версию сервиса и нажать кнопку "+" в верхнем правом углу интерфейса.

Однако у такого подхода есть важное ограничение. Загрузка файлов будет работать только тогда, когда страница Google Photos открыта в браузере, информирует AndroidAuthority. То есть автоматическое фоновое резервное копирование, к которому привыкли пользователи, фактически исчезает.

В качестве альтернативы, Google советует установить веб-приложение Google Photos. Оно может работать в фоновом режиме, но это означает, что теперь пользователям придется держать одновременно активными два отдельных приложения – Google Drive и Google Photos – вместо одного универсального решения.

Почему Google это делает?

Решение убрать резервное копирование Google Photos с десктопного приложения Google Drive выглядит не случайным. В последние годы Google постепенно разделяет свои сервисы и меняет подход к синхронизации файлов и фото.

Еще в 2019 году компания начала сворачивать глубокую интеграцию между Google Drive и Google Photos, отказавшись от автоматической синхронизации библиотек между двумя платформами, как тогда сообщало издание Ars Technica. Тогда в Google объясняли это желанием сделать сервисы "проще и менее запутанными" для пользователей.

В 2021 году Google также окончательно закрыла старое приложение Backup and Sync и перевела пользователей на Google Drive for Desktop – единый клиент для работы с файлами и резервными копиями.

Теперь компания делает еще один шаг в этом направлении – фактически превращая Google Photos в отдельную экосистему со своим веб-приложением и собственными механизмами резервного копирования.

Такой подход хорошо вписывается в современную стратегию Google, где все больше функций переносят в браузерные сервисы и PWA-приложения. Google Photos как раз уже давно существует в формате Progressive Web App – веб-приложения, которое может работать почти как отдельная программа.

Для Google это означает меньше зависимости от классических десктопных программ, проще обновление функций и ниже расходы на поддержку нескольких различных клиентов одновременно. Но для пользователей ПК такая стратегия имеет и минусы – в частности потерю удобного фонового резервного копирования через одно приложение.