Китай начал расследование против Google и присматривается к Intel, чтобы отомстить США за тарифы

Правительство Китая начало антимонопольную проверку компании Google, как сообщили китайские государственные СМИ. Расследование объявили вместе с другими контрмерами, включая соответствующие тарифы и контроль за экспортом критически важных полезных ископаемых. Кроме того, американские источники пишут, что Intel также под угрозой.

Китайская месть

Объявляя о начале расследования, Государственное управление по регулированию рынка Китая отметило, что подозревает Google в нарушении антимонопольного законодательства. Хотя деталей не обнародовали, некоторые СМИ сообщают, что расследование может углубиться в вопрос лидирующей позиции Google по Android и возможного вреда для китайских производителей смартфонов, таких как Oppo и Xiaomi, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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Объявление о расследовании появилось всего через несколько часов после того, как США ввели пошлины на китайские товары в размере 10%. Китай пообещал нанести ответный удар и введет ответные пошлины на некоторые американские товары, в частности 15% пошлина на уголь и природный газ, а 10% пошлина будет применена к сырой нефти, сельскохозяйственной техники, больших автомобилей и пикапов.

Кроме того, Китай объявил об ограничении экспорта в США некоторых критически важных минералов, в частности вольфрама, теллура, рутения, молибдена и рутения. Эти материалы имеют важное значение для современной инфраструктуры и производства технологий, что потенциально может нарушить глобальные цепи поставок.

Отдельно Китай также внес две американские фирмы, PVH Corp (материнскую компанию Calvin Klein и Tommy Hilfiger), а также биотехнологическую компанию Illumina, в список ненадежных субъектов хозяйствования. Министерство заявило, что эти компании принимали "дискриминационные меры против китайских предприятий" и "нанесли ущерб" законным правам и интересам китайских фирм.

Президент Трамп заявил, что администрация собирается поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином в течение следующих нескольких дней, но он предупредил, что тарифы будут "очень, очень существенными", если не будет достигнуто соглашение.

Слухи относительно Intel

Согласно сообщению Financial Times, Китай также рассматривает возможность проведения антимонопольного расследования в отношении полупроводникового гиганта Intel.

Хотя Intel базируется в США, Китай является крупнейшим рынком сбыта Intel, и компания имеет там испытательные и сборочные мощности.

В прошлом году компания получила 29% своего мирового дохода в Китае, что равняется 15,5 миллиарда долларов.