Будет интересно: как и где смотреть презентацию Google I/O и что мы на ней ожидаем
Компания Google ежегодно проводит конференцию для разработчиков I/O, которая фактически является еще одной большой презентацией ее продуктов. В основном говорят о программном обеспечении, но иногда нам устраивают сюрпризы и показывают устройства. Следующее мероприятие состоится уже совсем скоро, и вот наши ожидания от него.
Как смотреть Google I/O 2024
Доклад начнется с доклада 14 мая в 20:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на YouTube и на странице компании. Ниже вы можете подписаться на обновление, чтобы получить оповещение о начале.
Прямая трансляция Google I/O 2024: видео
Что покажут
Количество слухов о том, что мы увидим на конференции в последние дни зашкаливает. Существует много сообщений о том, что мероприятие будет в основном посвящено мобильной операционной системе Android 15, что кажется очевидным, поскольку I/O – это, в первую очередь, событие для разработчиков, а бета-версия ОС уже вышла в свободный доступ.
Мы уже получили несколько новых замечательных функций, таких как "Песочница конфиденциальности", частичное разделение экрана для записи определенной программы или окна, а не всего дисплея, а также архивацию приложений на системном уровне для освобождения места. Также улучшена спутниковая связь, появились дополнительные возможности управления камерой и новый режим энергоэффективности.
- Несмотря на то, что бета-версия уже существует, очень вероятно, что Google сделает несколько неожиданных анонсов для Android 15. Компания подтвердила, что на Android появятся спутниковые сообщения, поэтому, возможно, это будет частью этого события. Слухи также предполагают, что Android 15 сможет похвастаться переработанной строкой состояния и более простым способом контролировать состояние аккумулятора.
- Конечно же, Android 15 будет не единственной темой, которую Google будет обсуждать во время мероприятия. В прошлом году едва ли не все внимание было посвящено искусственному интеллекту, и вряд ли можно ожидать, что компания не вспомнит о нем и в этот раз. Можно с уверенностью сказать, что Google потратит немало времени на анонсы обновлений для Gemini AI, который со временем может полностью заменить Ассистента.
- Еще в декабре сообщалось, что Google работает над ИИ-помощником под названием Pixie как эксклюзивной функцией для устройств Pixel. Брендинг, безусловно, точный. Мы можем услышать больше об этом, поскольку он может дебютировать в Pixel 9 позже в этом году.
- Самые популярные продукты Google также могут получить редизайн, ориентированный на искусственный интеллект, включая Поиск, Chrome, G Suite и Карты.
- Возможно, мы получим информацию о том, что компания планирует делать со сторонними файлами cookie, поскольку история с отказом от этой технологии тянется уже не один год, и недавно компания в который раз перенесла свои дедлайны. Возможно, Google также решит эту проблему с помощью искусственного интеллекта.
Чего не стоит ожидать
Мы точно не увидим полноценной презентации смартфонов Pixel 9 или Pixel Fold 2 на этом событии, поскольку флагманские смартфоны компания выпускает в октябре.
Однако не стоит забывать, что несколько лет назад Google уже удивила нас тем, что показала анонс устройств, раскрыв их дизайн и несколько базовых характеристик. А в прошлом году мы получили анонс Pixel Fold на I/O. Так что небольшой тизер мы все-таки можем получить.