Минюст США хочет разделить Google, отделив от компании одни из важнейших ее продуктов

Министерство юстиции США рассматривает несколько вариантов действий после того, как на прошлой неделе федеральный судья постановил, что Google является незаконным монополистом в сфере интернет-поиска. Среди вариантов – большие штрафы и передача части прибыли конкурентам. Но наиболее радикальным предложением является распад компании на части. Что именно хотят от нее отделить?

Что ждет Google

По словам "людей, знакомых с ходом обсуждения", рассматривается много вариантов, но дробление корпорации является одним из главных. Если так случится, это будет буквально исключительное решение – правительство США пыталось сделать то же самое с Microsoft более 20 лет назад, но потерпело неудачу.

Как все начиналось Суд США признал незаконной монополию Google на рынке поиска, что будет дальше с компанией

Распад Google может иметь разные формы, включая принудительную продажу операционной системы Android и браузера Google Chrome другой компании .

. Еще один вариант – заставить Google продать AdWords, с помощью которого рекламодатели покупают рекламу в Google. Но не совсем понятно, как это сработает, учитывая тот факт, что AdWords является основной частью того, как Google зарабатывает деньги на своем главном бизнесе — интернет-поиске. Потеряв этот сервис, компания фактически останется без самой большой части прибыли.

Сейчас продолжаются переговоры между чиновниками Минюста и генеральными прокурорами штатов, которые помогли возбудить антимонопольное дело против Google, но все, что будет предложено, должно быть одобрено судьей, который ведет это дело, Амитом Мехтой из Окружного суда округа Колумбия США.

Конечно же, пока нет окончательного решения, рано говорить о том, кто бы мог купить как Android или Chrome, и какая судьба их ждет в будущем. Однако крайне трудно представить Google без любого из ее продуктов, которые прочно завязаны на общей экосистеме.

Что дальше

Ожидается, что это не будет последним словом в вопросе монополии в технологиях. Apple, Amazon и Meta – все они сталкиваются со своими собственными антимонопольными делами. Кремниевая долина внимательно следит за тем, что сейчас происходит с Google, и будет действовать в соответствии с тем, что сделают с компанией.