Google делает новейшую модель Gemini 25 Pro бесплатной для всех
- Google сделал новую модель искусственного интеллекта Gemini 2.5 Pro бесплатной для всех, включая пользователей без подписки Advanced.
- Gemini 2.5 Pro имеет расширенные возможности, включая обработку текста, аудио, изображений и видео, и показывает высокие результаты в отраслевых тестах.
- Модель доступна на сайте Gemini и вскоре появится в мобильных приложениях для Android и iOS, но не имеет доступа в интернет в реальном времени.
Всего несколько дней прошло с момента релиза новой версии Gemini, как Google уже объявляет, что она открывается для всех пользователей, включая тех, кто не платит за подписку Advanced. Эта экспериментальная модель является последней и самой совершенной технологией искусственного интеллекта от Google на сегодня.
Уже можно пользоваться
Gemini 2.5 Pro был впервые представлен Google в начале прошлой недели как "самая умная модель искусственного интеллекта" компании. Она обладает дополнительными возможностями сложного мышления по сравнению с предыдущими версиями. Обновленная модель поддерживает ряд новых функций, включая работу с приложениями, загрузки целых папок с кодом и интеграцию с инструментом для совместной работы Canvas, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Google.
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Доступ к Gemini 2.5 Pro сначала был ограничен пользователями Gemini Advanced, которые платят ежемесячную подписку в размере 20 долларов. Теперь Google открыл экспериментальную версию для всех пользователей Gemini, что, по словам компании, имеет целью "как можно быстрее передать интеллектуальную модель в руки большего количества людей".
Новая модель Gemini 2.5 Pro уже доступна на сайте Gemini, а в ближайшие дни она появится в мобильных приложениях для Android и iOS. Недавние обновления приложений также улучшили пользовательский опыт, облегчив выбор и запоминание модели Gemini, которую вы используете. Google отмечает, что также работает над дальнейшим улучшением возможностей кодирования.
Gemini 2.5 Pro имеет контекстное окно на 1 миллион токенов, что позволяет обрабатывать большие массивы данных и сохранять прошлый контекст во время длительных разговоров в одном чате. В будущем планируется расширить это окно до 2 миллионов токенов.
- Новая модель способна анализировать информацию, делать логические выводы, учитывать контекст и нюансы, а также принимать обоснованные решения перед тем, как предоставить ответ.
- Она демонстрирует высокие результаты в математических и научных задачах, превосходя конкурентов в отраслевых тестах, таких как GPQA и AIME 2025.
- Модель может обрабатывать текст, аудио, изображения, видео и даже целые репозитории кода, что делает ее универсальной для различных сфер применения.
- Gemini 2.5 Pro демонстрирует высокий уровень в генерации, трансформации и редактировании кода. Она способна создавать сложные веб-приложения или даже видеоигры с помощью простых запросов.
- Она занимает первое место в рейтинге LMArena по человеческим предпочтениям к ответам AI.
- Модель предлагает функцию "Показать прогресс подготовки ответа", которая позволяет пользователям видеть процесс мышления модели во время выполнения задач.
- Самым большим минусом модели является то, что она, судя по всему, не имеет доступа в интернет в реальном времени. Ее знания ограничены январем 2025 года – именно этим моментом датируются ее последние учебные данные. Поэтому она не знает о том, что произошло в феврале и марте.