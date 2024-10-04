Новые слухи раскрывают вероятную дату выхода Pixel 9a: это будет раньше, чем всегда

После раннего запуска смартфонов серии Pixel 9, который состоялся в августе вместо октября, аудитория с интересом наблюдает за тем, что же будет дальше: скорректирует ли компания дату выхода бюджетной модели Pixel 9a, или выпустит ее в то же время, что и всегда. Новые слухи, которые появились сразу после слива вероятного дизайна смартфона, говорят в пользу первого варианта.

Когда может выйти смартфон

Тот самый портал, что показал первые изображения устройства, опубликовал новый эксклюзив, в котором сообщил: Pixel 9a может появиться уже в марте 2025 года, что является самой ранней датой выпуска в истории линейки.

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Обычно модели "a" выходили в мае. Это двухмесячное изменение в графике совпадает с двухмесячным сдвигом, которому подверглись более дорогие версии. Мы до сих пор не знаем, почему компания так сделала, но можно предположить, что ей надоело получать меньше внимания из-за того, что iPhone выходят месяцем раньше, в сентябре, и к тому времени, когда появляются очередные Pixel, люди все еще не наигрались "яблочными" смартфонами, уделяя недостаточно времени "пикселям". Вряд ли компания когда-то об этом нам расскажет.

Стоит также отметить, что Android 15 до сих пор не дебютировал, но мы слышали слухи о том, что уже Android 16 может выйти раньше, чем обычно. Таким образом компания подвинула графики своих главных продуктов, и, согласно имеющимся данным, это явление постоянное, а не временное. Это означает, что Pixel 10 выйдут тоже в августе 2025-го, а Pixel 10a – в марте 2026 года.

Среднебюджетная серия Pixel всегда была самой нестабильной с точки зрения графика выпуска. Когда Google впервые выпустила смартфон с приставкой "a" в названии – это был Pixel 3a – на дворе был май 2019-го. Pixel 4a был отложен на август из-за пандемии COVID-19. Его преемник вышел по тому же графику, в августе, но 6a переместился на июль. Наконец, с запуском Pixel 7a компания снова вернулась к маю, продолжив эту тенденцию в Pixel 8a. Поэтому благодаря этому все считали серию "a" окончательно майским смартфоном. Похоже, теперь это изменится.