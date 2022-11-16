Рендеры предполагаемого Google Pixel Fold появились в сети

Эксперты технологического рынка давно прогнозируют конкурента Samsung Galaxy Fold в виде смартфона от Google. Однако из года в год производитель молчит о гаджетах со складываемыми экранами. Не видели мы их и на последней презентации.

Рендеры Google Pixel Fold просочились в интернет. Показал их известный инсайдер Джон Проссер в своем ролике на YouTube.

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Как может выглядеть Pixel Fold

Смартфон теперь выглядит не так, как на предыдущих рендерах, которые мы уже видели. Ранее аппарат Google с гибким экраном был в одном дизайне с обычной линейкой Pixel, подражая дизайну шестой версии. Теперь же речь идет о дизайне линейки Pixel 7, поскольку именно эта модель актуальна.

Данных о характеристиках немного. Сообщается, что разрешение внешней передней камеры составляет 9,5 мегапикселя. Оформление модуля основной камеры указывает на наличие трех датчиков, но они необязательно будут такими же, как у Pixel 7 Pro.

Рендеры вероятного Pixel Fold / Скриншоты из видео Джона Проссера

Можно также предположить, что этот смартфон будет работать на втором поколении процессоров Tensor, устанавливаемом в линейку Pixel 7.

Смотрите полный ролик от Джона Проссера: видео

Источник сообщает, что смартфон выйдет в мае 2023 года по цене 1800 долларов, то есть будет дешевле Galaxy Fold4.