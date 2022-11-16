Рендери Google Pixel Fold просочилися в інтернет. Показав їх відомий інсайдер Джон Проссер у своєму ролику на YouTube.

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Як може виглядати Pixel Fold

Смартфон тепер виглядає не так, як на попередніх рендерах, які ми вже бачили. Раніше апарат Google з гнучким екраном був в одному дизайні зі звичайною лінійкою Pixel, наслідуючи дизайн шостої версії. Тепер же мова про дизайн лінійки Pixel 7, оскільки наразі саме ця модель є актуальною.

Даних про характеристики небагато. Повідомляється, що роздільна здатність зовнішньої фронтальної камери становить 9,5 мегапікселя. Оформлення модуля основної камери вказує на наявність трьох датчиків, але вони не обов'язково будуть такими ж, як у Pixel 7 Pro.

Рендери ймовірного Pixel Fold / Скриншоти з відео Джона Проссера

Можна також припустити, що цей смартфон працюватиме на другому поколінні процесорів Tensor, яке встановлюється в лінійку Pixel 7.

Дивіться повний ролик від Джона Проссера: відео

Джерело повідомляє, що смартфон вийде в травні 2023 року за ціною 1800 доларів, тобто буде дешевшим за Galaxy Fold4.

Нагадаємо, раніше з'являлися чутки про те, що Google скасовує Pixel Fold. Як виявилося, компанія просто перенесла його дебют. Видання DSCC тоді повідомило, що американський виробник вважає, ніби продукт не буде настільки конкурентоспроможним, наскільки це необхідно, ймовірно, боючись програти Samsung.