Рендеры Google Pixel Fold просочились в интернет. Показал их известный инсайдер Джон Проссер в своем ролике на YouTube.

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Как может выглядеть Pixel Fold

Смартфон теперь выглядит не так, как на предыдущих рендерах, которые мы уже видели. Ранее аппарат Google с гибким экраном был в одном дизайне с обычной линейкой Pixel, подражая дизайну шестой версии. Теперь же речь идет о дизайне линейки Pixel 7, поскольку именно эта модель актуальна.

Данных о характеристиках немного. Сообщается, что разрешение внешней передней камеры составляет 9,5 мегапикселя. Оформление модуля основной камеры указывает на наличие трех датчиков, но они необязательно будут такими же, как у Pixel 7 Pro.

Рендеры вероятного Pixel Fold / Скриншоты из видео Джона Проссера

Можно также предположить, что этот смартфон будет работать на втором поколении процессоров Tensor, устанавливаемом в линейку Pixel 7.

Смотрите полный ролик от Джона Проссера: видео

Источник сообщает, что смартфон выйдет в мае 2023 года по цене 1800 долларов, то есть будет дешевле Galaxy Fold4.

Напомним, ранее появлялись слухи о том, что Google отменила Pixel Fold. Как оказалось, компания просто перенесла его дебют. Издание DSCC тогда сообщило, что американский производитель считает, что продукт не будет столь конкурентоспособным, насколько это необходимо, вероятно, боясь проиграть Samsung.