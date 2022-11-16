Рендеры Google Pixel Fold просочились в интернет. Показал их известный инсайдер Джон Проссер в своем ролике на YouTube.
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Как может выглядеть Pixel Fold
Смартфон теперь выглядит не так, как на предыдущих рендерах, которые мы уже видели. Ранее аппарат Google с гибким экраном был в одном дизайне с обычной линейкой Pixel, подражая дизайну шестой версии. Теперь же речь идет о дизайне линейки Pixel 7, поскольку именно эта модель актуальна.
Данных о характеристиках немного. Сообщается, что разрешение внешней передней камеры составляет 9,5 мегапикселя. Оформление модуля основной камеры указывает на наличие трех датчиков, но они необязательно будут такими же, как у Pixel 7 Pro.
Рендеры вероятного Pixel Fold / Скриншоты из видео Джона Проссера
Можно также предположить, что этот смартфон будет работать на втором поколении процессоров Tensor, устанавливаемом в линейку Pixel 7.
Смотрите полный ролик от Джона Проссера: видео
Источник сообщает, что смартфон выйдет в мае 2023 года по цене 1800 долларов, то есть будет дешевле Galaxy Fold4.