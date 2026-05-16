Возможности, о которых вы не знали: 6 секретных функций Google Pixel, которые изменят ваш смартфон

Многие пользователи ценят смартфоны от Google за их лаконичный интерфейс и отсутствие лишнего программного обеспечения. Однако за внешней простотой скрывается немало интеллектуальных решений, которые способны существенно изменить повседневное взаимодействие с устройством и облегчить выполнение привычных задач.

Как раскрыть весь потенциал Google Pixel?

Операционная система Android является одним из главных преимуществ устройств линейки Pixel. Однако часто такой "чистый опыт" иногда ошибочно воспринимают как отсутствие функций. Хотя другие оболочки, например, One UI от Samsung, предлагают более широкие возможности кастомизации, интерфейс Pixel UI также имеет чем удивить. Большинство владельцев ежедневно используют такие известные инструменты, как Now Playing или Magic Editor, но немало полезных настроек остаются незамеченными в глубинах меню. 24 Канал собрал 6 самых интересных.

Quick Tap

Одной из самых интересных функций является Quick Tap, которая превращает заднюю панель смартфона на виртуальную кнопку. Она позволяет двойным прикосновением выполнять определенное действие, например, создавать снимок экрана.

Чтобы активировать эту опцию, нужно перейти в "Настройки" – "Система" – "Жесты" – "Двойное касание для выполнения действий". Вы можете выбрать запуск любого приложения или даже конкретную функцию внутри него, например открытие камеры сразу в режиме селфи.



Функция Quick Tap / Скриншот 24 Канала

История уведомлений

Еще одна незаменимая функция – "История уведомлений". Она спасает в случаях, когда вы случайно удалили важное сообщение с панели уведомлений. Этот инструмент сохраняет журнал всех полученных уведомлений за последние 24 часа. Активировать его можно в меню "Настройки" – "Уведомления" – "История уведомлений".

Настройте собственные правила

Для автоматизации ежедневных процессов Pixel предлагает раздел "Правила". Они позволяют изменять настройки телефона в зависимости от подключенной сети Wi-Fi или вашего местонахождения. Например, можно настроить автоматическое включение режима "Не беспокоить", когда вы приходите домой, или переход в беззвучный режим в офисе. Это избавляет от необходимости каждый раз вручную менять профили звука.



Функция "Правила" / Скриншот 24 Канала

Режимы

Режим "Режимы" помогает сосредоточиться на важных делах, ограничивая отвлекающие факторы. Вы можете создать собственный график для работы или сна. Например, во время режима сна можно включить оттенки серого для дисплея, чтобы уменьшить влияние синего света и желание листать социальные сети. Настройки доступны по пути "Настройки" – "Режимы", где можно выбрать конкретные приложения и контакты, которым разрешено отправлять вам уведомления в определенное время.

Адаптивная вибрация

Технология "Адаптивная вибрация" делает использование устройства более комфортным, подстраивая силу тактильного отклика под окружающие условия. Смартфон использует микрофон и сенсоры, чтобы определить, где он находится: в кармане, сумке или на твердой поверхности.

Компания Google уверяет, что аудиоданные обрабатываются непосредственно на устройстве и впоследствии удаляются. Включить функцию можно в разделе "Настройки" – "Звук и вибрация" – "Вибрация и тактильный отклик".

Умный поворот экрана

Наконец, Pixel предлагает интеллектуальное решение проблемы с автоматическим поворотом экрана во время использования телефона в постели. Благодаря распознаванию лица смартфон определяет положение вашей головы относительно экрана и не меняет ориентацию на ландшафтную, когда вы лежите. Эта опция находится в меню "Настройки" – "Экран и сенсорный ввод" – "Автоповорот экрана", где нужно активировать переключатель "Распознавание лица".



Функция Умный поворот экрана / Скриншот 24 Канала

Серия Google Pixel 11 пока официально не представлена, однако вокруг смартфона уже накопилось большое количество утечек и технических подробностей. Большинство источников сходятся на том, что Google не планирует радикально менять дизайн устройства, вместо этого сделает ставку на искусственный интеллект, автономность, камеры и оптимизацию Android 17, пишет Tom's Guide.

По предварительным данным, базовый Pixel 11 сохранит примерно тот же внешний вид, что и Pixel 10. Смартфон получит плоский дисплей с тонкими рамками, обновленную стеклянную панель блока камер и, вероятно, новые материалы корпуса. Некоторые утечки упоминают даже эффект "Pixel Glow" – декоративная подсветка или световые эффекты на задней панели, сообщает PhoneArena.

Самым важным изменением станет новый процессор Tensor G6. Ожидается, что это будет первый Tensor, изготовленный по 2-нанометровому техпроцессу компании TSMC, а не Samsung. Для Google это очень важный шаг, ведь предыдущие Tensor регулярно критиковали за перегрев, нестабильную автономность и слабую энергоэффективность по сравнению с чипами Snapdragon и Apple Silicon. Новый Tensor G6 должен сделать Pixel 11 холоднее, стабильнее и экономнее.



Рендер Pixel 11/ Фото OnLeaks

Также сообщается о переходе на новый модем MediaTek M90 вместо решений Samsung. Для пользователей это может означать лучший мобильный сигнал, более стабильный 5G и меньшее энергопотребление при передаче данных. Часть инсайдеров прямо называет модем главным скрытым обновлением Pixel 11.

Камеры традиционно останутся одним из главных акцентов смартфона. Утечки говорят о новом 50-мегапиксельном сенсоре, улучшенный ночной режим, ИИ-обработку фото и более продвинутое видео. Упоминаются функции вроде Cinematic Blur в формате 4K и улучшенная запись в темноте. Google, вероятно, продолжит делать ставку не на "железо", а на алгоритмы вычислительной фотографии и интеграцию Gemini AI.

Есть и менее однозначные слухи. Некоторые источники утверждают, что Google может вернуть съемный аккумулятор из-за новых европейских требований к ремонтопригодности электроники. Однако пока это выглядит скорее как экспериментальная идея или патент, а не гарантированная функция.

Какие новые функции появятся в Android 17?

Дополнительно напомним, что компания Google уже официально запустила бета-тестирование Android 17 и подтвердила ряд изменений, поэтому нас ждет еще больше функций в Pixel 10 и старых моделях. Компания отказалась от старой модели Developer Preview и перешла на постоянный Canary-канал для разработчиков. Это означает, что новые функции теперь будут появляться быстрее и чаще, пишет Android Developers.

Одним из главных направлений Android 17 станет более глубокая интеграция искусственного интеллекта. На Google I/O 2026 компания, вероятно, представит "Agentic AI" – системы, способные выполнять действия за пользователя. Ожидается, что Android 17 получит значительно более тесную связь с Gemini AI, включая контекстные подсказки, автоматизацией задач и новыми инструментами персонализации, сообщает The Times of India.

В системе также ожидают обновленный интерфейс Material 3 Expressive. Утечки говорят о новых анимациях, эффекты размытия, измененные иконки, динамические цветовые темы и более "живой" дизайн. Google фактически пытается сделать Android визуально более современным после нескольких лет минимальных изменений (PhoneArena)

Android 17 также принесет больше настроек интерфейса. Например, пользователям Pixel могут позволить убирать фирменную строку поиска с главного экрана – это одна из самых давних жалоб владельцев Pixel, добавляет TechRadar.

Отдельный акцент делается на камерах, мультимедиа и подключенных устройствах. Google уже подтвердила новые API для камер, улучшение работы с медиафайлами, оптимизацию беспроводных соединений и расширенные профили для аксессуаров и companion-устройств.

Также в тестовых сборках Android 17 заметили улучшенный desktop mode – режим работы смартфона как компьютера при подключении к монитору. Часть пользователей бета-версий утверждает, что функция уже почти готова к полноценному запуску.

Когда выйдут Google Pixel 11 и Android 17?

По датам релиза, большинство источников указывают, что Android 17 выйдет стабильно в июне 2026 года после презентации на Google I/O в мае. Google уже находится на стадии platform stability, то есть основные функции системы фактически завершены, пишет Android Central.

Google Pixel 11, по нынешним прогнозам, представят в августе 2026 года. Это соответствует новому графику Google, который компания использует последние годы для флагманов Pixel.