Google случайно слил свой следующий продукт, подтвердив слухи

В конце октября мы узнали, что Google создает новую систему искусственного интеллекта под названием "Джарвис". Тогда это все подавалось в виде слухов и воспринималось со скепсисом, поскольку это наименование уж слишком выглядело плагиатом, который прямо указывает на фильмы Marvel и одноименный ИИ Тони Старка. Однако на днях Google случайно сам опубликовал прототип приложения, раскрыв все карты.

Так что да, Jarvis действительно существует. Он случайно появился в магазине расширений для Chrome. Журналисты, которые это заметили, успели исследовать вопрос, прежде чем Google начал заметать следы. Обозреватели говорят, что это не просто какой-то помощник с искусственным интеллектом, который может рассказать вам погоду или напомнить о визите к врачу. На странице Jarvis описывается как "полезный компаньон, который серфит в интернете для вас" через браузеры, чтобы позаботиться об обычных задачах, таких как покупка продуктов, бронирование авиабилетов и поиск тем для исследований, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

Смотрите также Наконец мы знаем, выйдет ли GPT-5 в 2024 году

Что известно об ИИ Jarvis

Прежде всего мы можем сделать вывод, что "Джарвис" действительно работает только в браузерах, поскольку появился он в соответствующем магазине расширений.

Во-вторых, вероятно, он сможет работать не только в Chrome, но и, например, в Edge, поскольку компания в описании технологии употребляет слово "браузеры", то есть во множественном числе.

Новый искусственный интеллект Google сможет взять на себя управление браузером, чтобы выполнить простые задачи без участия человека.

Прототип, который появился в магазине расширений Google, не был в полноценном рабочем режиме. Журналист попытался использовать Jarvis, но встроенные ограничения не позволили программе выполнять какие-либо функции.

Google удалил страницу магазина Jarvis до середины дня, накануне запланированной на декабрь презентации.

Jarvis будет иметь определенную конкуренцию со стороны таких компаний, как Anthropic с ее ИИ-ассистентом Claude, который начал публичную бета-версию в прошлом месяце. ИИ-помощник Anthropic может выполнять больше, чем просто базовые функции через браузер. Claude может взять на себя функции компьютера в целом, чтобы набирать текст, активировать кнопки и перемещать курсор, чтобы фактически делать все то, что может делать человек.