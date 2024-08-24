Google посвятил новый дудл Дню Независимости Украины

В субботу, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости. К поздравлениям страны присоединился даже Google.

Поисковая система создала новый дудл по случаю Дня Независимости, на котором разместила флаг нашего государства.

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Дудл ко Дню Независимости

Дудл 24 августа посвященный Дню Независимости Украины. Как отметили в Google, в этот день 1991 года Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины, и страна стала суверенным демократическим государством.

Как добавляют в компании, 33-я годовщина независимости является признанием стойкости украинского народа и благодарностью за всех, кто пожертвовал для нации в прошлом и настоящем.

День Независимости – время ценить украинскую культуру и наследие. Одним из таких символов является двухцветный флаг страны, который можно увидеть в современном дудле. Флаг олицетворяет огромные золотые поля пшеницы с голубым небом над головой Украины, его вывешивали во время Войны за независимость Украины,

– отметили в Google.

Справочно. Дудл – это тематические заставки, появляющиеся на домашней странице Google по случаю выдающихся событий.