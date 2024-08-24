Пошукова система створила новий дудл з нагоди Дня Незалежності, на якому розмістила прапор нашої держави.

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Дудл до Дня Незалежності

Дудл 24 серпня присвячений Дню Незалежності України. Як зазначили у Google, у цей день 1991 року Верховна Рада прийняла Акт проголошення незалежності України, і країна стала суверенною демократичною державою.

Як додають у компанії, 33-тя річниця незалежності є визнанням стійкості українського народу та вдячністю за всіх, хто пожертвував для нації в минулому та сьогоденні.

День Незалежності – час цінувати українську культуру та спадщину. Одним із таких символів є двоколірний прапор країни, який можна побачити в сучасному дудлі. Прапор уособлює величезні золоті поля пшениці з блакитним небом над головою України, його вивішували під час Війни за незалежність України,

– зазначили у Google.

Довідково. Дудл – це тематичні заставки, що з'являються на домашній сторінці Google з нагоди визначних подій.