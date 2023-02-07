Google запустит аналог ChatGPT в ближайшее время: что известно о чат-боте Bard

Корпорация Google показала чат-бот Bard, работающий на основе искусственного интеллекта. Это приложение должно стать ответом на ChatGPT, популярного ИИ, умеющего поддерживать беседу, отвечать на вопросы и писать тексты.

Что известно о чат-боте Bard

Bard использует данные из других сервисов Google. По словам руководителя Google Сундара Пичаи, чат-бот получает данные из интернета и может давать ответы, что содержат актуальную информацию. Это одно из преимуществ Bard над конкурентом, который, напомним, натренирован на данных до 2021 года.

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Мы работаем над экспериментальным сервисом разговорного ИИ на базе LaMDA, который мы называем Bard. И сегодня мы делаем еще один шаг вперед, открывая его для правильных тестировщиков, прежде чем сделать его широкодоступным для общественности в ближайшие недели,

– говорится в сообщении Google.

Для внешнего тестирования компания выпустит упрощенную версию чат-бота с облегченной версией LaMDA – лежащей в основе Bard нейросети. Кстати, LaMDA это именно та нейросеть, которую летом один из сотрудников Google. заподозрил налицо сознания.

Если Bard постоянно переучивается, это может стать ключевым отличием сервиса Google от ChatGPT. Однако стоит будет подождать реакции OpenAi, которая, вероятно, не осталась без тузов в рукаве.

Bard заработает в ближайшие недели: смотрите видео

Китай не отстает

Крупнейший разработчик поисковых систем в Китае компания Baidu намерена интегрировать собственный чат-бот Ernie в свои основные поисковые сервисы. Инструмент позволит пользователям получать результаты в "разговорном" стиле – такой же функциональностью обладает и чат-бот ChatGPT компании OpenAI, хотя его интеграция в поисковые сервисы пока не состоялась.

Известно, что Microsoft намерена встроить ChatGPT в поисковый движок Bing и похоже сделает это в ближайшее время. Недавний слив сделал известными некоторые детали на функции обновленного Bing. Пока все выглядит так - пользователь формулирует запрос обычным разговорным языком и получает такой же результат, однако важные факты и данные в сгенерированной выдаче подкрепляются ссылками.