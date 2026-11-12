Google представила умные очки Android XR с поддержкой iPhone

Очки Intelligent Eyewear созданы компанией Samsung в сотрудничестве с брендами модных оправ Gentle Monster и Warby Parker. Всего покупателям будет предложено 30 вариантов дизайна. В зависимости от модели вес очков составляет от 40 до 44 граммов. Об этом пишет 9to5google.

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Что умеют новые очки Google?

Устройства оснащены сверхширокоугольной камерой на 12 Мп, четырьмя микрофонами и двумя открытыми динамиками. Управлять ими можно голосом с помощью команды "Hey Gemini", а также через сенсорную панель, которая распознает прикосновения и свайпы. Физический переключатель позволяет полностью отключить электронику и использовать очки как обычный аксессуар.

Среди основных возможностей – пошаговая навигация Google Maps, перевод в реальном времени и голосовое управление. Также поддерживается воспроизведение аудио через Apple Music, Spotify, YouTube Music и Audible.

Одной из главных особенностей новинки стала совместимость с iOS. Для этого Google разработала приложение Glasses, которое обрабатывает данные, в частности выполняет HDR-обработку фотографий и видео, а затем сохраняет их непосредственно в Apple Photos.

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Сертификация Made for iPhone обеспечивает поддержку технологии Wi-Fi Aware для быстрой передачи медиафайлов между очками и смартфоном. На iPhone Gemini сможет совершать звонки, отправлять личные сообщения, в том числе через iMessage, и отображать уведомления. Для работы очков требуется iPhone 13 Pro или более новая модель.

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Как Google защищает конфиденциальность пользователей?

Очки имеют белый световой индикатор, который мигает во время съемки фотографий или записи видео, что сохраняется в библиотеке устройства. Если индикатор закрыть или выключить, камера прекратит запись. Во время зарядки Android XR дополнительно проверяет исправность этого механизма.

При этом индикатор не активируется, когда Gemini использует камеру для визуального поиска или перевода. Google объясняет это тем, что такие изображения и видео не сохраняются в библиотеке или истории Gemini.

Перед передачей материалов в облако сопутствующее приложение скрывает лица посторонних людей на видео и фильтрует голоса прохожих. Google также заявляет, что эти данные не будут использоваться для обучения ИИ-моделей или таргетирования рекламы. По данным Google, очки будут работать до девяти часов на одном заряде. Входящий в комплект зарядный чехол обеспечивает еще до семи полных циклов зарядки.

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Модели Warby Parker Intelligent Eyewear будут доступны в трех вариантах оправ и будут стоить от 395 долларов за оптические и солнцезащитные версии. Очки Gentle Monster поступят в продажу в США и Южной Корее по цене от 449 долларов. Предзаказы открылись 12 ноября 2026 года. Розничные продажи должны начаться 10 декабря.