Google представила розумні окуляри Android XR із підтримкою iPhone

Intelligent Eyewear створені Samsung у співпраці з брендами модних оправ Gentle Monster і Warby Parker. Загалом покупцям запропонують 30 варіантів дизайну. Залежно від моделі окуляри важать від 40 до 44 грамів. Про це пише 9to5google.

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Що вміють нові окуляри Google?

Пристрої оснащені надширококутною камерою на 12 Мп, чотирма мікрофонами та двома відкритими динаміками. Керувати ними можна голосом за допомогою команди «Hey Gemini», а також через сенсорну панель, яка розпізнає дотики та свайпи. Фізичний перемикач дозволяє повністю вимкнути електроніку й використовувати окуляри як звичайний аксесуар.

Серед основних можливостей – покрокова навігація Google Maps, переклад у реальному часі та голосове керування. Також підтримується відтворення аудіо через Apple Music, Spotify, YouTube Music і Audible.

Однією з головних особливостей новинки стала сумісність з iOS. Для цього Google розробила застосунок Glasses, який обробляє дані, зокрема виконує HDR-обробку фотографій і відео, а потім зберігає їх безпосередньо в Apple Photos.

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Сертифікація Made for iPhone забезпечує підтримку технології Wi-Fi Aware для швидкого передавання медіафайлів між окулярами та смартфоном. На iPhone Gemini зможе здійснювати дзвінки, надсилати особисті повідомлення, зокрема через iMessage, і показувати сповіщення. Для роботи окулярів потрібен iPhone 13 Pro або новіша модель.

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Як Google захищає приватність користувачів?

Окуляри мають білий світловий індикатор, який блимає під час фотографування або запису відео, що зберігається в бібліотеці пристрою. Якщо індикатор закрити або вимкнути, камера припинить запис. Під час заряджання Android XR додатково перевірятиме справність цього механізму.

Водночас індикатор не активується, коли Gemini використовує камеру для візуального пошуку чи перекладу. Google пояснює це тим, що такі зображення та відео не зберігаються в бібліотеці або історії Gemini.

Перед передаванням матеріалів у хмару застосунок-компаньйон приховує обличчя сторонніх людей на відео та фільтрує голоси перехожих. Google також заявляє, що ці дані не використовуватимуть для навчання ШІ-моделей або таргетування реклами. За даними Google, окуляри працюватимуть до дев'яти годин на одному заряді. Комплектний зарядний футляр забезпечує ще до семи повних циклів заряджання.

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Моделі Warby Parker Intelligent Eyewear матимуть три варіанти оправ і коштуватимуть від 395 доларів за оптичні та сонцезахисні версії. Окуляри Gentle Monster надійдуть у продаж у США та Південній Кореї за ціною від 449 доларів. Попередні замовлення відкрили 12 листопада 2026 року. Роздрібні продажі мають розпочатися 10 грудня.