Google создаст подкаст на основе вашей ленты Discover, если вам лень читать новости

Компания Google разрабатывает новую функцию для своего сервиса Discover, которая поможет легче и удобнее знакомиться с последними новостями. Пока что она доступна лишь в виде эксперимента в Search Labs и называется Daily Listen или "Ежедневное прослушивание".

Как это работает

Discover – это страница с новостями и виджетами, которая открывается, когда вы листаете ваш главный экран смартфона до самого начала, а затем еще на одну страницу в сторону. Также к ней можно получить доступ через отдельное приложение Google и Google Новости. Здесь работают специальные алгоритмы, которые подбирают для вас самые релевантные публикации СМИ за последнее время. Они анализируют ваши интересы, предпочтения, историю посещения и другие параметры, чтобы определить, какие темы будут для вас самыми интересными. Таким образом формируется лента актуальных новостей, которые теперь можно будет не читать, а прослушать в одном автоматически сгенерированном подкасте, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.

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Google действительно много знает о вас и ваших интересах и использует эту информацию, чтобы привлечь больше времени и внимания пользователей. Новый эксперимент Search Labs, как отмечает источник, очень похож на функцию, которую Google выпустил для NotebookLM прошлого года. Инструмент NotebookLM может превращать материалы, которые вы ему предоставляете, на подкаст с двумя ведущими, которые даже шутят так, будто они реальные люди. Система искусственного интеллекта полностью имитирует настоящий подкаст, чтобы у вас не возникало впечатление искусственности и фальшивости.

На данный момент Daily Listen может создать эпизод подкаста продолжительностью около 5 минут. Пока неизвестно, будет ли компания увеличивать продолжительность, но это может понадобиться, учитывая, насколько перенасыщенным сегодня является наше информационное пространство и сколько новостей появляется ежедневно.

Пользователи, которые присоединились к программе тестирования Search Labs, уже видят соответствующую карточку Daily Listen под строкой поиска в приложении Google на Android и iOS. Нажимая на нее, необходимо немного подождать, пока система сгенерирует подкаст. При этом вам откроется экран с текстовой транскрипцией и элементами управления звуком.



Функция Daily Listen / Фото Google

Вы сможете видеть, где начинается и где заканчивается каждая часть подкаста в аудиоскрипте, а также можете в любой момент поставить его на паузу, остановить или перемотать, как и любой обычный подкаст.

Если вы прокрутите страницу вниз, то увидите несколько ссылок на новости, которые были использованы в подкасте. Поэтому если вам будет нужна дополнительная информация, вы всегда сможете продолжить чтение.

Компания также не забыла о возможности оценки: вы можете поставить лайк или дизлайк, чтобы дать разработчикам знать, что что-то пошло не так.

По данным 9to5Google, экспериментальная функция запустилась вчера в США. Когда она поступит в другие страны, неизвестно. Также следует учесть, что это тестирование, и если оно будет неудачным, Google вообще может отменить выпуск новой функции.