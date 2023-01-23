Google разрабатывает конкурента нейросети ChatGPT и внедрит его в поисковую систему

За последние несколько месяцев чат-бот ChatGPT от OpenAI наделал шума в мире технологий, испугав даже саму корпорацию Google. Она быстро собралась с мыслями и объявила, что работает над собственным искусственным интеллектом.

ChatGPT – очень умная нейросеть, способная писать тексты, эссе, научные работы, произведения, статьи, программный код, вести беседу с человеком, генерируя логические и разборчивые ответы и многое другое. Алгоритм широко обсуждается учеными, сферой образования, программистами и крупными компаниями, в ожидании, что он полностью изменит правила игры. Microsoft, являющаяся прямым конкурентом Google на рынке поисковых систем и ранее вложившая огромные средства в разработку ChatGPT, уже объявила, что внедрит эту нейросеть в свою поисковую систему Bing, которая всегда сильно отставала по качеству работы. Поэтому Google теперь должна догонять.

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Что известно

Согласно The New York Times, компания Google считает ChatGPT угрозой для своего поискового бизнеса, и за последние несколько недель изменила свои планы. В отчете утверждается, что генеральный директор Сундар Пичаи объявил "красный код" и ускорил разработку ИИ.

Сообщается, что в этом году Google готовится представить не менее 20 продуктов на основе искусственного интеллекта. Венцом этих планов станет собственный чат-бот AI Search для поисковой системы Google. По крайней мере, некоторые из них должны дебютировать на конференции I/O в мае.

Разработчики и эксперты Google работают над тем, чтобы их нейросеть AI Search выдавала наиболее актуальную информацию и представляла ее в корректной форме. Сообщается, что при разработке поискового чат-бота в приоритете у компании безопасность данных, точность выдаваемой информации и быстрая блокировка фейков.

Интересно, что анонс будущего конкурента ChatGPT от Google совпал с массовым сокращением сотрудников – в общей сложности Google уволила около 12 000 человек.