Что случилось

Во вторник более 10 работников провели сидячую забастовку на 10-м этаже штаб-квартиры Google в Нью-Йорке в знак протеста против связей Google с Израилем, сообщили журналистам организаторы из объединения "Нет технологиям апартеида". К нью-йоркцам присоединилась одновременная сидячая забастовка в офисе генерального директора Google Cloud Томаса Куриана в Саннивейле, штат Калифорния.

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Протестующие требуют от компании отказаться от Project Nimbus – контракта на 1,2 миллиарда долларов, заключенного между Google и Amazon для предоставления услуг по искусственному интеллекту и облачным вычислениям израильскому правительству и военным.

Мы хотели бы, чтобы Google отказался от проекта Nimbus и вообще от любой поддержки израильской армии. Как вы можете стоять в стороне и продолжать вести бизнес, как обычно, с новостями, которые поступают из Газы?

– говорит Чейн Андерсон, инженер-программист Google и организатор кампании No Tech For Apartheid.



Протестующие возле офиса Google в Челси / Фото Maxwell Zeff

Движение против связей Google с израильскими военными растет внутри компании, рассказал Андерсон журналистам. В 2021 году Министерство финансов Израиля назвало этот проект Google и Amazon "всеобъемлющим облачным решением для оборонного ведомства" страны. No Tech for Apartheid стремится к большей прозрачности относительно того, как израильские военные используют сервисы Google. На прошлой неделе исследователь Google DeepMind рассказал изданию Time, что облачные провайдеры часто имеют ограниченное представление о серверах своих правительственных клиентов.

Протест против контрактов Google с Израилем: видео

Нынешние и бывшие сотрудники Google выступили перед протестующими на улицах Манхэттена. Один из нынешних сотрудников Google, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что охрана здания попросила его и других протестующих покинуть офис Google во время сидячего протеста. По его словам, другие "гуглеры" отказались уходить и будут оставаться сидеть, пока их не выведут силой.

Другим спикером был Эдди Гетфилд, 23-летний инженер-программист, которого Google уволил в прошлом месяце за то, что он прервал выступление руководителя, выкрикнув "Нет технологиям апартеида!" на израильской технологической конференции.

Эдди Гэтфилд прерывает выступление, произнося собственную речь: видео No Tech For Apartheid

Эдди Гэтфилд выступает перед протестующими: видео

Я абсолютно уверен, что мое увольнение имело целью запугать моих коллег, чтобы они не делали чего-то подобного сегодня. Все всегда спрашивают, как они могут меня поддержать. Вот как выглядит поддержка,

– говорит Хэтфилд.

Часть протеста "Нет технологиям для апартеида" была посвящена восстановлению Гетфилда в должности.

Сегодня нет никаких доказательств того, что технологии Google или Amazon были использованы для убийства гражданских лиц. Однако недавнее сообщение журнала 972 свидетельствует о том, что Израиль использует передовую систему искусственного интеллекта под названием "Лаванда" для обозначения граждан Газы как мишеней в списках на уничтожение. Израиль также известен тем, что использует другую систему искусственного интеллекта под названием "Евангелие" для выбора целей для бомбардировок в Газе. Облачный провайдер, который обеспечивает работу этих систем ИИ, пока неизвестен, хотя, вероятно, нужна достаточно продвинутая вычислительная инфраструктура.

Стоит отметить, что работники Google, или, как они себя называют, "гуглеры", не протестовали ни когда ХАМАС совершил террористическое нападение на Израиль, ни когда стало ясно, что Google не собирается полностью выходить из России.