Що сталося

У вівторок понад 10 працівників провели сидячий страйк на 10-му поверсі штаб-квартири Google у Нью-Йорку на знак протесту проти зв'язків Google з Ізраїлем, повідомили журналістам організатори з об'єднання "Ні технологіям апартеїду". До нью-йоркців приєднався одночасний сидячий страйк в офісі генерального директора Google Cloud Томаса Куріана в Саннівейлі, штат Каліфорнія.

Дивіться також Китай створює світлові чипи для роботи універсального ШІ, розумнішого за людину

Протестувальники вимагають від компанії відмовитися від Project Nimbus – контракту на 1,2 мільярда доларів, укладеного між Google і Amazon для надання послуг зі штучного інтелекту і хмарних обчислень ізраїльському уряду та військовим.

Ми хотіли б, щоб Google відмовився від проєкту Nimbus і взагалі від будь-якої підтримки ізраїльської армії. Як ви можете стояти осторонь і продовжувати вести бізнес, як зазвичай, з новинами, які надходять з Гази?

– каже Чейн Андерсон, інженер-програміст Google і організатор кампанії No Tech For Apartheid.



Протестувальники біля офісу Google в Челсі / Фото Maxwell Zeff

Рух проти зв'язків Google з ізраїльськими військовими зростає всередині компанії, розповів Андерсон журналістам. У 2021 році Міністерство фінансів Ізраїлю назвало цей проєкт Google і Amazon "всеосяжним хмарним рішенням для оборонного відомства" країни. No Tech for Apartheid прагне більшої прозорості щодо того, як ізраїльські військові використовують сервіси Google. Минулого тижня дослідник Google DeepMind розповів виданню Time, що хмарні провайдери часто мають обмежене уявлення про сервери своїх урядових клієнтів.

Протест проти контрактів Google з Ізраїлем: відео

Нинішні та колишні співробітники Google виступили перед протестувальниками на вулицях Мангеттена. Один з нинішніх прицівників Google, який побажав залишитися неназваним, розповів, що охорона будівлі попросила його та інших протестувальників покинути офіс Google під час сидячого протесту. За його словами, інші "гуглери" відмовилися йти і залишатимуться сидіти, поки їх не виведуть силою.

Іншим спікером був Едді Гетфілд, 23-річний інженер-програміст, якого Google звільнив минулого місяця за те, що він перервав виступ керівника, вигукнувши "Ні технологіям апартеїду!" на ізраїльській технологічній конференції.

Едді Гетфілд перериває виступ, виголошуючи власну промову: відео No Tech For Apartheid

Едді Гетфілд виступає перед протестувальниками: відео

Я абсолютно впевнений, що моє звільнення мало на меті залякати моїх колег, щоб вони не робили чогось подібного сьогодні. Всі завжди запитують, як вони можуть мене підтримати. Ось як виглядає підтримка,

– каже Гетфілд.

Частина протесту "Ні технологіям для апартеїду" була присвячена відновленню Гетфілда на посаді.

Сьогодні немає жодних доказів того, що технології Google або Amazon були використані для вбивства цивільних осіб. Однак нещодавнє повідомлення журналу +972 свідчить про те, що Ізраїль використовує передову систему штучного інтелекту під назвою "Лаванда" для позначення громадян Гази як мішеней у списках на знищення. Ізраїль також відомий тим, що використовує іншу систему штучного інтелекту під назвою "Євангеліє" для вибору цілей для бомбардувань у Газі. Хмарний провайдер, який забезпечує роботу цих систем ШІ, наразі невідомий, хоча, ймовірно, потрібна досить просунута обчислювальна інфраструктура.

Варто зазначити, що працівники Google, або, як вони себе називають, "ґуґлери", не протестували ні коли ХАМАС вчинив терористичний напад на Ізраїль, ні коли стало ясно, що Google не збирається повністю виходити з Росії.