Работники Google устроили протест, чтобы отменить миллиардный контракт с военными Израиля
Источник:Gizmodo
Работники технологической сферы протестуют "против геноцида", пытаясь заставить своего работодателя, компанию Google, отказаться от контракта с военными Израиля. Проект Nimbus касается искусственного интеллекта и облачных технологий.
Что случилось
Во вторник более 10 работников провели сидячую забастовку на 10-м этаже штаб-квартиры Google в Нью-Йорке в знак протеста против связей Google с Израилем, сообщили журналистам организаторы из объединения "Нет технологиям апартеида". К нью-йоркцам присоединилась одновременная сидячая забастовка в офисе генерального директора Google Cloud Томаса Куриана в Саннивейле, штат Калифорния.
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Протестующие требуют от компании отказаться от Project Nimbus – контракта на 1,2 миллиарда долларов, заключенного между Google и Amazon для предоставления услуг по искусственному интеллекту и облачным вычислениям израильскому правительству и военным.
Мы хотели бы, чтобы Google отказался от проекта Nimbus и вообще от любой поддержки израильской армии. Как вы можете стоять в стороне и продолжать вести бизнес, как обычно, с новостями, которые поступают из Газы?
– говорит Чейн Андерсон, инженер-программист Google и организатор кампании No Tech For Apartheid.
Протестующие возле офиса Google в Челси / Фото Maxwell Zeff
Движение против связей Google с израильскими военными растет внутри компании, рассказал Андерсон журналистам. В 2021 году Министерство финансов Израиля назвало этот проект Google и Amazon "всеобъемлющим облачным решением для оборонного ведомства" страны. No Tech for Apartheid стремится к большей прозрачности относительно того, как израильские военные используют сервисы Google. На прошлой неделе исследователь Google DeepMind рассказал изданию Time, что облачные провайдеры часто имеют ограниченное представление о серверах своих правительственных клиентов.
Протест против контрактов Google с Израилем: видео
Нынешние и бывшие сотрудники Google выступили перед протестующими на улицах Манхэттена. Один из нынешних сотрудников Google, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что охрана здания попросила его и других протестующих покинуть офис Google во время сидячего протеста. По его словам, другие "гуглеры" отказались уходить и будут оставаться сидеть, пока их не выведут силой.
Другим спикером был Эдди Гетфилд, 23-летний инженер-программист, которого Google уволил в прошлом месяце за то, что он прервал выступление руководителя, выкрикнув "Нет технологиям апартеида!" на израильской технологической конференции.
Эдди Гэтфилд прерывает выступление, произнося собственную речь: видео No Tech For Apartheid
Эдди Гэтфилд выступает перед протестующими: видео
Я абсолютно уверен, что мое увольнение имело целью запугать моих коллег, чтобы они не делали чего-то подобного сегодня. Все всегда спрашивают, как они могут меня поддержать. Вот как выглядит поддержка,
– говорит Хэтфилд.
Часть протеста "Нет технологиям для апартеида" была посвящена восстановлению Гетфилда в должности.
Сегодня нет никаких доказательств того, что технологии Google или Amazon были использованы для убийства гражданских лиц. Однако недавнее сообщение журнала 972 свидетельствует о том, что Израиль использует передовую систему искусственного интеллекта под названием "Лаванда" для обозначения граждан Газы как мишеней в списках на уничтожение. Израиль также известен тем, что использует другую систему искусственного интеллекта под названием "Евангелие" для выбора целей для бомбардировок в Газе. Облачный провайдер, который обеспечивает работу этих систем ИИ, пока неизвестен, хотя, вероятно, нужна достаточно продвинутая вычислительная инфраструктура.