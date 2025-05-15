Google уберет из поисковика кнопку, которая была там десятилетиями и заменит ее на ИИ

Некоторые пользователи Google заметили на главной странице поисковой системы появление бота искусственного интеллекта AI Mode. Согласно сообщениям в социальных сетях X и Threads, разработчики экспериментируют с различными вариантами расположения кнопки, которая позволяет начать взаимодействие с поиском на основе ИИ.

Сообщения пользователей свидетельствуют, что в некоторых случаях кнопка AI Mode размещается непосредственно в самой поисковой строке, а в других – заменяет собой кнопку "Мне повезет!", которая традиционно расположена под строкой поиска, информирует 24 Канал.

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Внешний вид кнопки также отличается от других элементов интерфейса: при наведении курсора появляется вращающееся радужное обрамление.

В начале этого месяца Google объявила, что "небольшой процент" жителей США вскоре начнет видеть опцию AI Mode в поисковике компании. Снимки экрана, опубликованные пользователями, дают представление о том, как может выглядеть эта функция после ее публичного запуска.

Пресс-секретарь Google Эшли Томпсон подтвердила The Verge, что AI Search Mode пока доступен только пользователям платформы Google Labs.

Мы часто тестируем различные способы доступа людей к нашим полезным функциям. Это лишь один из многих экспериментов,

– рассказала она.

Официального подтверждения о полной замене кнопки "Мне повезет!" на AI Mode пока нет. В то же время сама возможность такого шага уже вызывает беспокойство у пользователей, которые регулярно используют эту функцию.

Вероятно, Google таким образом намекает, что поиск на основе искусственного интеллекта может быть эффективным.