Пользователи Google могут получить хранилище до 5 ТБ, но при одном условии

Google расширил возможности подписки AI Pro, увеличив объем облачного хранилища с 2 ТБ до 5 ТБ. При этом цена осталась неизменной, что делает тариф более привлекательным для пользователей.

Google без громких анонсов обновил свою подписку Google AI Pro, значительно увеличив объем доступного облачного хранилища. Теперь пользователи получают 5 ТБ вместо предыдущих 2 ТБ, при этом ежемесячная стоимость остается на уровне около 20 долларов. Об этом пишет Digitaltrends.

Смотрите также Google Photos появится на телевизорах, но не везде: какие модели будут поддерживать приложение

Почему увеличение хранилища меняет ценность подписки?

Это означает, что подписчики фактически получили дополнительные 3 ТБ без каких-либо доплат. Новый объем распространяется на все основные сервисы компании – Google Drive, Gmail и Google Photos.

Подписки с функциями искусственного интеллекта часто продвигают через возможности чат-ботов или генеративных инструментов. Однако их практическая ценность для многих пользователей остается неочевидной. Зато дополнительное хранилище – это то, что легко понять и почувствовать сразу, ведь проблема нехватки памяти возникает регулярно.

Как пишет 9to5google, обновленные страницы тарифа уже отражают новый лимит в 5 ТБ, а профильные медиа подтверждают, что изменения вступили в силу без повышения цены. Именно отсутствие подорожания делает это обновление ключевым – компания не просто расширила функциональность, а существенно повысила общую выгоду от подписки.

Теперь Google AI Pro выглядит иначе с точки зрения пользователя. Если раньше это была прежде всего подписка на ИИ с дополнительными бонусами, то сейчас она больше напоминает большой тариф на облачное хранилище, который также включает инструменты искусственного интеллекта.

Это важно еще и потому, что облачное хранилище – одна из немногих функций подписки, польза от которой очевидна без дополнительных объяснений. Не обязательно разбираться в новых моделях ИИ, чтобы оценить, насколько полезными могут быть 5 ТБ для фото, файлов и писем.

Такой шаг также отражает более широкую стратегию Google. Компания постепенно интегрирует искусственный интеллект в привычные сервисы, вместо того чтобы продавать его как отдельный продукт. Для пользователей, которые уже активно пользуются экосистемой Google, увеличение хранилища делает подписку менее опциональной и более оправданной в повседневном использовании.