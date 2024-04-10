Google выпустил генератор видео на основе ИИ, но он не для всех и не для всего

На конференции Cloud Next 2024 компания Google анонсировала новое расширение для Workspace, которое служит "помощником в создании, написании, производстве и редактировании видео". Google Vids, судя по всему, будет работать с Документами, Таблицами и Слайдами.

Vids имеет фиолетовую иконку документа с простой кнопкой воспроизведения внутри. А если название кажется вам знакомым, то сервис Google Video существовал еще до приобретения YouTube.

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Как это работает

Как говорит компания, фокус и цель этого продукта – "рассказывать истории в рабочей среде", например, создавать отчеты о работе команды, видео с анонсами, обучающие ролики и прочее, пользуясь "простым в использовании интерфейсом". Вы также можете делиться своим проектом и сотрудничать с другими над его созданием.

Краткая демонстрация работы Google Vids: видео

Вы начинаете с ввода запроса "Помоги мне создать видео", где "описываете свою идею с целью, аудиторией и продолжительностью".

Чтобы добавить/привязать документ, введите @ и выберите что-то в Google Диске. Пример команды: "Праздничное объявление к завершению года для моей компании" и прикрепление файла "Список событий".

Вы также можете вручную выбрать фотографии из Google Фото, чтобы плавно вставить их в видео.

Google Vids создаст план и раскадровку, которые вы можете редактировать, изменяя порядок, удаляя и добавляя элементы.

Следующий шаг — выбор стиля видео.

Затем Google "собирает ваш первый набросок из предложенных сцен из стоковых видео, изображений и фоновой музыки", включая звуковые эффекты. Библиотека медиафайлов содержит миллионы высококачественных записей. Они объединяются на временной шкале и в интерфейсе видеоредактора.

Google рекламирует редактирование проекта с помощью искусственного интеллекта, но неясно, будет ли в сервисе именно генерирование видеоряда, или сервис будет использовать ИИ только для "придумывания" концепции и подбора уже готового контента из библиотеки видео.

Vids также поможет с озвучиванием, позволив записать собственный голос или выбрать предварительно установленный.

Расширение Vids использует Gemini, последнюю модель искусственного интеллекта от Google.