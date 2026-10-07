Новое поколение Nano Banana устраняет самую большую проблему

Компания Google выпустила обновленную модель Nano Banana 2.1. Новое поколение устраняет давние проблемы с точечным редактированием отдельных деталей и сохранением образа персонажей.

Что нового в Nano Banana 2.1

В феврале технологический гигант представил модель второго поколения, также известную как Gemini 3.1 Flash Image, сочетающую скорость работы и высокое разрешение. Новая версия пошла еще дальше: специалисты устранили неприятные артефакты сетки на панорамных форматах 1:4, 4:1, 1:8 и 8:1, а также существенно улучшили рендеринг текста и точность создания сложной инфографики. Разработчики считают обновление гораздо более эффективным аналогом флагманской системы Pro, пишет Android Authority.

Meet Nano Banana 2.1, our latest image generation and editing model This upgraded version outperforms our previous models across the board, with notable leaps in visual design, mask-based editing, and subject consistency to help you create more natural-looking images. — Google (@Google) October 6, 2026

Главным преимуществом системы стала способность сохранять неизменным внешний вид людей и предметов в ходе серии генераций. Алгоритм поддерживает одновременное слияние до 14 референсных снимков, сохраняя черты до 4 персонажей и точность до 10 предметов. Пользователи теперь изменяют только нужные элементы с помощью масок, не перерисовывая всю сцену.

Эта обновленная версия превосходит наши предыдущие модели по всем направлениям, с заметными улучшениями в визуальном дизайне, редактировании на основе масок и согласованности объектов, чтобы помочь вам создавать более естественно выглядящие изображения,

– объявили в Google.

Модель также получила функцию обоснования через Поиск Google и регулируемые уровни размышлений. Разработчики уже интегрировали инструмент в приложение Gemini, Поиск, систему Flow, сервис Stitch, рекламу Google Ads и корпоративную платформу.

Для сторонних авторов разработчики открыли доступ к модели gemini-nano-banana-2.1 с поддержкой видео, аудио и генерации с разрешением 1K, 2K и 4K.

Несмотря на такие результаты разработок Google, первое место в мире пока удерживает модель ChatGPT Images 2.5 от OpenAI, которая точнее сохраняет последовательные правки пользователя без ухудшения качества исходного файла. Вслед за лидером движется разработка MAI-Image-2.6 от корпорации Microsoft, поэтому соревнование технологических гигантов набирает новые обороты.