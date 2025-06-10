Google анонсировал и выпустил стабильную версию Android 16 в один и тот же день 11 июня

Операционная система Android 16 в своей стабильной версии начала разворачиваться для устройств Pixel. Этот выпуск содержит июньский патч безопасности 2025 года и ряд системных исправлений, а также кучу новых функций для пользователей. Обновление происходит после предыдущих бета-версий, но пока не является финальным, ведь вместе с ним вышла еще одна бета.

Релиз и новые возможности

Новая версия Android 16 стала доступной для широкого спектра устройств Google Pixel, включая модели от Pixel 6 до новейших Pixel 9. Позже в этом году систему подхватят другие бренды телефонов. Размер обновления на Pixel 9 Pro составляет 1,47 гигабайта. Этот релиз содержит два патча безопасности, которые устраняют 18 проблем и вносят 16 исправлений для устройств Google. Выпуск Android 16 совпадает с июньским Pixel Feature Drop 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Обновление Android 16 приносит многочисленные исправления для устройств Pixel в различных категориях, включая биометрические данные, Bluetooth, камеру, дисплей и графика, фреймворк, сенсоры, ядро системы, телефонию и, конечно же, интерфейс пользователя.

Среди конкретных исправлений отмечаются:

Общие улучшения распознавания отпечатков пальцев и отклика при определенных условиях.

Исправление проблемы с отключением определенных устройств Bluetooth.

Улучшение стабильности камеры.

Общие улучшения стабильности дисплея.

Исправление проблемы с непоследовательными уведомлениями светлой/темной темы.

Общие улучшения производительности и стабильности во время определенных переходов интерфейса пользователя.

Дополнительная настройка интенсивности и отклика тактильных ощущений.

Исправление улучшения переходов яркости экрана.

Общие улучшения стабильности и производительности системы.

Общие улучшения стабильности и производительности сетевого соединения.

Исправление проблемы дублирования содержимого при длинных скриншотах, что обеспечивает правильный захват всего содержимого.

Исправление проблемы перекрытия символов уведомлений в строке состояния.

Исправление проблемы исчезновения кнопок на экране блокировки.

Исправление проблемы отображения неправильных обоев в WallpaperPicker.

Исправление проблемы с отсутствующими уведомлениями.

Улучшение точности нажатия на погоду и опыта использования виджета At a Glance.

Новые функции в Android 16

В стабильной версии Android 16 представлено несколько новых функций:

Поддержка "Живых обновлений" – нового типа уведомлений, которые отображаются в верхней части экрана блокировки и на панели уведомлений, показывая прогресс определенных действий. Например, для приложений такси или доставки еды вы сможете видеть путь курьера и время до прибытия, не открывая постоянно приложение.

– нового типа уведомлений, которые отображаются в верхней части экрана блокировки и на панели уведомлений, показывая прогресс определенных действий. Например, для приложений такси или доставки еды вы сможете видеть путь курьера и время до прибытия, не открывая постоянно приложение. Принудительное группирование уведомлений из одного приложения для уменьшения информационной перегрузки.

Обновленный режим Расширенной защиты , который помогает защитить устройство от онлайн-атак, вредоносных приложений и опасных веб-сайтов.

, который помогает защитить устройство от онлайн-атак, вредоносных приложений и опасных веб-сайтов. Новый индикатор загрузки в стиле Material 3 Expressive после ввода PIN-кода.

Улучшения для слуховых устройств на совместимых устройствах (например, Pixel 9), включая нативные элементы управления громкостью и переключением микрофонов.

Health Connect добавляет поддержку отображения медицинских записей.

В строке состояния время отображается другим шрифтом с большим интервалом. Некоторые часы на Always-On Display теперь тематизированы с помощью Dynamic Color. Медиаплеер в быстрых настройках затемняет обложки.

В меню "Недавние" (Recents) нажатие на иконку над карточкой приложения теперь показывает ярлыки для "Скриншот", "Выделить" и "Закрыть". Длительное нажатие на Pixel Launcher показывает новый ярлык "Список приложений".

Функция "Состояние батареи" (Battery health) для Pixel 8a и более новых моделей, показывающая приблизительный процент заряда, который батарея может удерживать по сравнению с новой. Настройки оптимизации зарядки перемещены.

Жест "Двойное нажатие кнопки питания" можно настроить для открытия Камеры или Google Wallet. Навигация с помощью трех кнопок теперь поддерживает "Прогнозируемое Назад" (Predictive Back) при длительном нажатии.

Новые настройки, такие как выбор учетной записи Google по умолчанию для сохранения контактов и установка региона/системы измерения.

Настройка контрастности текста на главном экране.

Повышенная производительность для планшетов.

Пока без полноценного нового дизайна Material 3 Expressive

Стоит отметить, что в этой версии еще нет полноценного нового интерфейса, который компания анонсировала на конференции I/O. Нет обещанных "упругих" анимаций, кастомизированной панели быстрых настроек и некоторых других элементов.

Какие еще функции появятся позже