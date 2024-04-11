Сэм Альтман инициирует глобальную коалицию по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта

Основатель OpenAI, Сэм Альтман, вышел за рамки отдельных компаний и государств, приступив к формированию глобальной коалиции, направленной на развитие инфраструктуры, необходимой для систем искусственного интеллекта.

Альтман стремится сплотить предпринимателей и политиков по всему миру, чтобы внести свой вклад в создание сложной инфраструктуры, необходимой для ускоренного развития искусственного интеллекта. Для этого он ведет переговоры не только с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), но и с представителями западных стран и США.

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Пока что ничего не понятно

Точная форма этой инициативы остается неопределенной, но информированные источники Bloomberg сообщили, что Альтман выступает за сотрудничество в создании дорогостоящей и сложной инфраструктуры, в том числе:

производственных мощностей,

центров обработки данных,

источников питания, что имеет решающее значение для быстрой эволюции систем искусственного интеллекта.

Недавно, например, Альтман встретился с инвесторами и официальными лицами из ОАЭ, после предварительных обсуждений с представителями нескольких западных стран, а в апреле у него еще запланированы дальнейшие встречи в Вашингтоне.

ИИ необходима инфраструктура

Ранее Альтман намекал на строительство передовых мощностей для производства компьютерных чипов, ища для этого инвестиции от ближневосточных финансистов. Сейчас он сосредоточился на обсуждении развития сопутствующей инфраструктуры, такой как центры обработки данных и электростанции, способные удовлетворить их потребности в энергии. Хотя подробностей пока немного, представители OpenAI пообещали раскрыть дополнительную информацию в надлежащее время.

Альтман предполагает, что экономически эффективные солнечные электростанции или потенциально термоядерные источники энергии могли бы удовлетворить энергетические потребности специализированных центров обработки данных.

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Ожидается, что его предстоящая встреча с официальными лицами США в Вашингтоне будет посвящена обсуждению вопросов национальной безопасности и необходимой инфраструктуры, необходимой для поддержания превосходства США в области искусственного интеллекта. Кроме того, американские чиновники могут выразить опасения относительно попыток Альтмана привлечь финансирование от арабских инвесторов для решения существующих проблем.