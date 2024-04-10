Под руководством Анны Макловой, научного сотрудника и эксперта по психолингвистике в Университете Гумбольдта, исследование углубилось в концепцию "теории разума", которая изучает понимание психических состояний других людей.

А тем временем Microsoft и OpenAI работают над секретным суперкомпьютером стоимостью 100 миллиардов долларов

Детали исследования

Исследовательская группа в сотрудничестве с Карловым университетом в Праге сосредоточилась на оценке того, могут ли большие языковые модели (LLM), такие как GPT-4 от OpenAI, имитировать этапы когнитивного развития детей в возрасте от одного до шести лет.

В серии из более 1 000 испытаний и когнитивных тестов модели, когда их просили отвечать, как ребенка, продемонстрировали превосходную способность имитировать более низкие уровни интеллекта, подобные уровню детей в указанном возрастном диапазоне.

Маклова подчеркнула, что хотя антропоморфизация ИИ может предложить упрощенное понимание, она также может ввести в заблуждение. Вместо этого исследование выступает за изменение парадигмы в сторону оценки способности ИИ конструировать образы, подобные детским, которые наблюдались в экспериментах.

Исследовательница предполагает, что понимание способности ИИ имитировать низкий уровень интеллекта может сыграть решающую роль в развитии искусственного суперинтеллекта (ИИ) и обеспечении его безопасности.

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Автор призывает быть осторожными и не недооценивать возможности ИИ, а также акцентирует на важности признания его потенциала эффективно имитировать человеческое поведение. Такое изменение перспективы может проложить путь к более безопасному развитию технологий ИИ, избежание ловушек, связанных с ложными ожиданиями, и обеспечение ответственного развития.