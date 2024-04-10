Під керівництвом Анни Маклової, наукового співробітника та експерта з психолінгвістики в Університеті Гумбольдта, дослідження заглибилося в концепцію "теорії розуму", яка вивчає розуміння психічних станів інших людей.

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Деталі дослідження

Дослідницька група у співпраці з Карловим університетом у Празі зосередилася на оцінці того, чи можуть великі мовні моделі (LLM), такі як GPT-4 від OpenAI, імітувати етапи когнітивного розвитку дітей у віці від одного до шести років.

У серії з понад 1 000 випробувань і когнітивних тестів моделі, коли їх просили відповідати, як дитину, продемонстрували чудову здатність імітувати нижчі рівні інтелекту, подібні до рівня дітей у зазначеному віковому діапазоні.

Маклова наголосила, що хоча антропоморфізація ШІ може запропонувати спрощене розуміння, вона також може ввести в оману. Замість цього дослідження виступає за зміну парадигми в бік оцінки здатності ШІ конструювати образи, подібні до дитячих, які спостерігалися в експериментах.

Дослідниця припускає, що розуміння здатності ШІ імітувати низький рівень інтелекту може відіграти вирішальну роль у розвитку штучного суперінтелекту (ШІ) та гарантуванні його безпеки.

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Авторка закликає бути обережними і не недооцінювати можливості ШІ, а також акцентує на важливості визнання його потенціалу ефективно імітувати людську поведінку. Така зміна перспективи може прокласти шлях до більш безпечного розвитку технологій ШІ, уникнення пасток, пов'язаних з помилковими очікуваннями, і забезпечення відповідального розвитку.