Альтман прагне згуртувати підприємців і політиків по всьому світу, щоб зробити свій внесок у створення складної інфраструктури, необхідної для прискореного розвитку штучного інтелекту. Для цього він веде переговори не лише з Об'єднаними Арабськими Еміратами (ОАЕ), а й з представниками західних країн і США.

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Поки що нічого не зрозуміло

Точна форма цієї ініціативи залишається невизначеною, але поінформовані джерела Bloomberg повідомили, що Альтман виступає за співпрацю у створенні дорогої і складної інфраструктури, в тому числі:

виробничих потужностей,

центрів обробки даних,

джерел живлення, що має вирішальне значення для швидкої еволюції систем штучного інтелекту.

Нещодавно, наприклад, Альтман зустрівся з інвесторами та офіційними особами з ОАЕ, після попередніх обговорень з представниками кількох західних країн, а в квітні у нього ще заплановані подальші зустрічі у Вашингтоні.

ШІ необхідна інфраструктура

Раніше Альтман натякав на будівництво передових потужностей для виробництва комп'ютерних чипів, шукаючи для цього інвестиції від близькосхідних фінансистів. Зараз він зосередився на обговоренні розвитку супутньої інфраструктури, такої як центри обробки даних та електростанції, здатні задовольнити їхні потреби в енергії. Хоча подробиць поки що небагато, представники OpenAI пообіцяли розкрити додаткову інформацію в належний час.

Альтман припускає, що економічно ефективні сонячні електростанції або потенційно термоядерні джерела енергії могли б задовольнити енергетичні потреби спеціалізованих центрів обробки даних.

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Очікується, що його майбутня зустріч з офіційними особами США у Вашингтоні буде присвячена обговоренню питань національної безпеки та необхідної інфраструктури, необхідної для підтримки переваги США в галузі штучного інтелекту. Крім того, американські чиновники можуть висловити побоювання щодо спроб Альтмана залучити фінансування від арабських інвесторів для вирішення існуючих проблем.