Какое будущее ждет ChatGPT: GPT-5, объединение моделей, новые инструменты и совместное обучение

OpenAI активно работает над новыми возможностями для ChatGPT, включая запуск GPT-5, который объединит лучшие достижения различных моделей. Кроме того, тестируются инновационные функции, такие как режим совместного обучения и интеграции с платформами вроде Slack. Эти обновления обещают сделать искусственный интеллект еще более полезным для пользователей в различных сферах.

GPT-5: Объединение лучшего в одной модели

OpenAI в очередной раз подтверждает разработку GPT-5, которая станет следующим шагом в развитии ее технологий. Эта модель объединит достижения серии "o", отвечающей за логические рассуждения, и серии GPT, которая отмечается мультимодальными возможностями. По словам компании, это будет настоящий прорыв, объединяющий сильные стороны обоих направлений. Ожидается, что GPT-5 выйдет летом 2025 года, как ранее отметил Сэм Альтман, генеральный директор компании, пишет 24 Канал со ссылкой на BleepingComputer.

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Кроме того, GPT-5 должен улучшить все существующие функции моделей OpenAI, уменьшив необходимость переключения между различными версиями. Это означает, что пользователи получат более универсальный инструмент для работы с текстом, изображениями и другими типами данных.

Новый инструмент в стиле Operator для автоматизации

Недавние утечки информации также указывают на то, что ChatGPT может получить функцию, похожую на инструмент Operator, который позволяет искусственному интеллекту автономно выполнять действия в браузере или изолированной среде.

В коде приложения для Android найдено упоминания о действиях вроде "щелчка", "перетаскивания" и "ввода текста", а также о доступе к API и документации. Это может означать, что ChatGPT получит возможность выполнять сложные задачи, например, взаимодействовать с веб-сайтами или программами, от имени пользователя.

Пока эта функция, вероятно, будет доступна только в закрытой бета-версии.

Deep Research: новые интеграции для глубоких исследований

OpenAI тестирует новые интеграции для функции Deep Research, которая автоматизирует исследовательскую работу. В частности, появились упоминания о подключении к Slack, что позволит ChatGPT анализировать сообщения с этой платформы для использования в контексте исследований. Это может быть полезно для организаций, которые хотят интегрировать внутренние данные в процессы анализа.

Также добавлена поддержка Canva и других сервисов, что расширяет возможности инструмента.

OpenAI отмечает, что при включенном режиме конфиденциальности данные пользователей не используются для обучения моделей.

Study Together: революция в обучении

Одной из самых интересных новинок является режим "Study Together", который тестируется для студентов и педагогов. Эта функция может позволить пользователям приглашать друзей для совместного обучения или использовать ChatGPT как виртуального наставника.

По отзывам тестировщиков, режим предусматривает интерактивный подход: искусственный интеллект задает вопросы, проверяет ответы и адаптирует объяснения в зависимости от потребностей пользователя.

Хотя функция еще не активна, ее появление может изменить подход к подготовке к экзаменам и обучению в целом.