Что-то большое надвигается: OpenAI готовит GPT-5․6 значительно раньше, чем ожидалось

Компания OpenAI готовится представить новую флагманскую модель искусственного интеллекта GPT-5.6, которая обещает стать значительным шагом вперед. Кроме этого, разработчики ChatGPT имеют амбициозные планы, которые могут полностью изменить будущее компании и ее финансовую независимость.

О подготовке к релизу новой нейросети сообщает издание The Information со ссылкой на собственные источники.

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Каких улучшений ожидать от новой модели GPT-5.6?

Издание отмечает, что шеф-ученый OpenAI Якуб Пахоцкий направил сообщение сотрудникам, в котором отметил, что будущая модель GPT-5.6 станет значительным шагом вперед для компании.

Будущая модель GPT-5.6 станет значительным улучшением по сравнению с GPT-5.5,

– Якуб Пахоцкий, шеф-ученый OpenAI.

Ожидается, что релиз состоится уже в этом месяце, что совпадает с планами компании провести масштабное обновление ChatGPT. Нынешний флагман OpenAI уже демонстрирует высокую скорость работы и лучшее понимание целей пользователя, поэтому логично предположить, что GPT-5.6 улучшит эти показатели, одновременно повысив эффективность и меры безопасности.

OpenAI планирует кардинально изменить ChatGPT и уже в ближайшие недели превратить его в "суперприложение". Сервис должен стать единой платформой для работы с ИИ-агентами, программированием, созданием изображений и другими инструментами. Формат обычного чата постепенно теряет актуальность, поэтому разработчики делают ставку на Codex – сервис для написания кода, который приносит компании значительные доходы от корпоративных клиентов.

Почему OpenAI планирует выход на биржу и какие препятствия стоят на пути?

Кроме разработки новых моделей, OpenAI активно готовится к выходу на биржу (IPO). Компания уже подала соответствующие документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Генеральный директор Сэм Альтман сообщил работникам в Slack, что компания может стать публичной в ближайшее время.

Компания может стать публичной в течение следующего года,

– Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI.

Одним из ключевых факторов, влияющих на это решение, является достижение технологического прорыва, известного как рекурсивное самосовершенствование. Это процесс, когда искусственный интеллект становится настолько умным, что может самостоятельно создавать и улучшать другие модели ИИ без участия человека.

По словам Альтмана, если ИИ достигнет этой точки, мир может измениться невероятным образом, и в такой период для OpenAI может быть выгоднее оставаться частной компанией.

В то же время OpenAI тратит огромные деньги на инфраструктуру для искусственного интеллекта. В частности, компания планирует построить новый дата-центр в Огайо, что требует значительного дополнительного финансирования. Необходимость привлечения этих средств может заставить компанию провести IPO раньше, чем планировалось.

Обратите внимание! Главный конкурент OpenAI, компания Anthropic, недавно выпустила свою самую мощную модель Claude Fable 5, которая базируется на секретной военной системе Mythos. В тестах она продемонстрировала преимущество над GPT-5.5 и Gemini 3.1 Pro. Из-за стремительного развития технологий Anthropic даже призвала к глобальной паузе в разработках ИИ, опасаясь, что он может выйти из-под контроля.

Возможный выход GPT-5.6 демонстрирует невероятную скорость развития индустрии искусственного интеллекта. Компании вынуждены выпускать обновления почти каждый месяц, чтобы удерживать лидерство в условиях жесткой конкуренции. Для обычных пользователей это означает более быстрый доступ к более умным, безопасным и эффективным инструментам, которые интегрируются в повседневную жизнь.