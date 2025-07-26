Археологи нашли гробницу одного из ключевых царей народа майя

В джунглях Белиза, на территории крупнейшего древнего города Майя, археологи сделали открытие, проливающее новый свет на историю этой таинственной цивилизации. После десятилетий поисков обнаружена гробница, принадлежащая знаковой фигуре, стоявшей у истоков могущественного государства.

Что скрывала 1700-летняя гробница правителя мая?

Археологи из Хьюстонского университета, супруги Арлен и Даян Чейз, которые посвятили более 40 лет исследованию древнего города Караколь в Белизе, обнаружили гробницу его первого правителя. Захоронение принадлежит Те К'аб Чааку, основателю царской династии, который взошел на трон в 331 году нашей эры. Его династия правила около 460 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Хьюстонский университет.

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Захоронение, датировано примерно 350 годом нашей эры, было найдено у основания святыни царской семьи. Это первая идентифицированная гробница правителя, обнаружена в Караколе, который на пике своего развития в VII веке нашей эры насчитывал более 100 тысяч жителей.



Археолог Даян Чейз в недавно раскопанной гробнице / Фото Хьюстонского университета

Внутри гробницы, стены которой были покрыты красным минералом циноброй, что указывало на высокий статус умершего, ученые нашли многочисленные артефакты. Среди них были 11 керамических сосудов, ювелирные украшения из нефрита, ракушки из Тихого океана и резные костяные трубки.

Особую ценность представляет редкая мозаичная нефритовая посмертная маска, найденная в разбитом состоянии. Некоторые сосуды изображали правителя с копьем, бога торговли Эк Чуаха и связанных пленников.



Керамическая чаша / Фото Хьюстонского университета

Анализ скелетных останков показал, что рост Те К'аб Чаака составлял примерно 170 сантиметров, и на момент смерти он был в преклонном возрасте, о чем свидетельствует полное отсутствие зубов.



Бусины из жадеита / Фото Хьюстонского университета

Эта находка дает представление о ранней политической структуре мая и указывает на возможные регулярные контакты Караколя с далеким городом Теотиуакан, расположенным за более чем 1200 километров в центральной Мексике. Города явно торговали, а также перенимали ритуальные практики друг друга. Ученые подсчитали, что путешествие между Теотиуаканом и Караколем на автомобиле сегодня заняло бы более 23 часов. Время пешего путешествия в одну сторону можно оценить примерно в 153 дня.